Kuş cennetindeki kamışlar dekoratif ürünlere dönüştürülüyor

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Develi ilçesinde kadınlar, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yetişen kamışlardan kapı süsü, avize ve sepet gibi çeşitli ürünler hazırlıyor.

Göçmen kuşlara konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan, Erciyes Dağı manzaralı Sultan Sazlığı'ndaki sulak alanda yetişen kamışlar, Develi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan Kamış Örme Kursu'na katılan kadınlarca dekoratif ürünlere dönüştürülüyor.

Pazartesi, salı ve çarşamba günleri açık olan kurstaki 20 kadın, kuş cennetinden hasat edilen yaklaşık 3 metre uzunluğundaki kamışlarla kapı süsü, avize, süs eşyası ve sepet gibi ürünler yapıyor.

- "Yaklaşık 50 çeşit ürün yapıyoruz"

Usta öğretici Saadet Paksoy, AA muhabirine, tasarladıkları dekoratif ürünlerin ilgi gördüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden alınan özel izinle hasat edilen kamışları, yöredeki kadınların sanata dönüştürdüğünü belirten Paksoy, şunları kaydetti:

"Sindelhöyük Mahallesi'nde yetişen kamışları kullanıyoruz. Kamışlar, sonbaharın sonunda kışın başında hasat ediliyor. Biz de unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı açtığımız kurs sayesinde yaşatmaya çalışıyoruz. Ev hanımları hem hobi olarak hem kazanç sağlamaları amacıyla bu sanatı yapıyor. Oyuncak, sepet, kapı süsü, kaşıklık, avize, peçetelik, poşetlik gibi yaklaşık 50 çeşit ürün yapıyoruz."

Paksoy, kursa katılan kadınların yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ettiklerini dile getirdi.

Talep olması halinde isteğe göre ürün de yaptıklarını anlatan Paksoy, "Ürünleri satması için aracı bir firmaya veriyoruz. Kendimiz de özelden satıyoruz. Yurt dışına da ürün gönderdik. Arkadaşlarımıza geçim kaynağı da oluyor." dedi.

Kursiyer Berrin Bülbül de kursa keyif alarak geldiklerini ve yaptıkları işi çok sevdiklerini ifade etti.

Kamışın son yaptıkları halini görünce çok mutlu olduklarını vurgulayan Bülbül, "Yaptığımız iş, her şeyin sanata dönüştürülebileceğinin aslında çok temel bir örneği. Atalarımızın evlerinde kullandığı ürünleri hayatımıza taşıma amacımız var. Kurs terapi gibi geliyor." diye konuştu.

Zeynep Özkan ise kursta çok eğlendiklerini ve hızlı yol katettiklerini belirterek, "Kamışları ilk önce ıslatıyoruz, sonra onları kalıplara alıp işliyoruz. Yurt içine ve dışına kargoyla gönderiyoruz. Çok güzel bir gelir kapısı oldu." dedi.