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        İlkokul öğrencilerine ders öncesi müzikli egzersiz

        KAYSERİ'de Osman Zeki Yücesan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Şule Yüksel (44), öğrencilerin sağlıklı yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla, derse başlamadan önce okul bahçesinde müzikle fiziksel egzersiz yaptırıyor. Kocasinan ilçesindeki Osman Zeki Yücesan İlköğretim Okulu'nda görevli 24 yıllık sınıf öğretmeni Şule Yüksel, ders öncesi okul bahçesinde öğrencilere müzikle fiziksel egzersiz yaptırıyor. Egzersiz yapan öğrenciler, keyifli zaman geçiriyor. Öğrencilerin bu etkinlikle derslerinde daha başarılı olmaları amaçlanıyor. Yapılan çalışma hakkında bilgiler veren Yüksel, "Milli Eğitim Bakanlığımızın temel eğitim kurumlarında öğrencilerimizin derse başlamadan önce sağlıklı yaşam becerilerini kazandırmak amacıyla yapılan kültür fizik hareketleri. Bizler de Osman Zeki Yücesan İlkokulu olarak bu kültür fizik etkinliğini bayağı bir önemsedik. Kurduğumuz komisyonda birkaç öğretmen arkadaşımla birlikte her gün düzenli olarak sabah saatlerinde hava şartlarının da soğuk olması durumunda ikinci, üçüncü ders saatlerinde ya da teneffüs saatlerinde ya da öğle arasında bu etkinliği yürütmekteyiz. Ben çocukların dikkatlerini toplamak, daha motive etmek amacıyla bu etkinliğe bir de müzik ekledim. Her güne yeni bir müzik, yeni bir dans hareketiyle birlikte güzel olaraktan bu çalışmalarımızı yapmaktayız. Her şeyden önce sağlığımıza ve çocukların gelişimine katkısı çok büyük" ifadelerini kullandı. 'OKULA SEVEREK GELİYORLAR' Yaptırdığı ezgersizlerinin çocukların başarılarına olumlu etkileri olduğunu kaydeden Yüksel, "Çocuklarımız okula heyecanla geliyorlar. Gözlerindeki o ışıltıdan bu durumu anlayabiliyorsunuz zaten. Çok mutlular. Her gün heyecanla bekliyorlar. Acaba bugün hangi dansı yapacağız? Hangi figürleri sergileyeceğiz ve müzikle birlikte kültür fizik hareketlerini yerine getireceğiz diye meraklanıyorlar. Gerçekten bir öğretmen olarak bundan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Çocuklarımızın okula severek gelmeleri ve ders başarılarına olan katkısı gerçekten tartışılmayacak kadar büyük. Bir kere heyecan gözlerindeki o pırıltıdan anlıyorsunuz zaten. Çok daha istekli ve mutlular. Müzik ve sporun sanatın, eğitime katkısı gerçekten çok büyük. Çocuklar sürekli ders faaliyetlerini yerine getirdiği zaman bir müddet sonra durağanlaşabiliyorlar" ifadelerini kullandı. 4'üncü sınıf öğrencisi Beren Eroğlu ise, etkinliği çok sevdiklerini belirterek, "Öğretmenimizi çok seviyoruz. Yani bize anlayacağımız şekilde anlatıyor. Derse girmeden önce enerjili ve hazır olmamız için ve vücudumuzun hareketsiz kalmaması için yapıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:32 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:32
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        İlkokul öğrencilerine ders öncesi müzikli egzersiz
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        KAYSERİ'de Osman Zeki Yücesan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Şule Yüksel (44), öğrencilerin sağlıklı yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla, derse başlamadan önce okul bahçesinde müzikle fiziksel egzersiz yaptırıyor. Kocasinan ilçesindeki Osman Zeki Yücesan İlköğretim Okulu'nda görevli 24 yıllık sınıf öğretmeni Şule Yüksel, ders öncesi okul bahçesinde öğrencilere müzikle fiziksel egzersiz yaptırıyor. Egzersiz yapan öğrenciler, keyifli zaman geçiriyor. Öğrencilerin bu etkinlikle derslerinde daha başarılı olmaları amaçlanıyor. Yapılan çalışma hakkında bilgiler veren Yüksel, "Milli Eğitim Bakanlığımızın temel eğitim kurumlarında öğrencilerimizin derse başlamadan önce sağlıklı yaşam becerilerini kazandırmak amacıyla yapılan kültür fizik hareketleri. Bizler de Osman Zeki Yücesan İlkokulu olarak bu kültür fizik etkinliğini bayağı bir önemsedik. Kurduğumuz komisyonda birkaç öğretmen arkadaşımla birlikte her gün düzenli olarak sabah saatlerinde hava şartlarının da soğuk olması durumunda ikinci, üçüncü ders saatlerinde ya da teneffüs saatlerinde ya da öğle arasında bu etkinliği yürütmekteyiz. Ben çocukların dikkatlerini toplamak, daha motive etmek amacıyla bu etkinliğe bir de müzik ekledim. Her güne yeni bir müzik, yeni bir dans hareketiyle birlikte güzel olaraktan bu çalışmalarımızı yapmaktayız. Her şeyden önce sağlığımıza ve çocukların gelişimine katkısı çok büyük" ifadelerini kullandı. 'OKULA SEVEREK GELİYORLAR' Yaptırdığı ezgersizlerinin çocukların başarılarına olumlu etkileri olduğunu kaydeden Yüksel, "Çocuklarımız okula heyecanla geliyorlar. Gözlerindeki o ışıltıdan bu durumu anlayabiliyorsunuz zaten. Çok mutlular. Her gün heyecanla bekliyorlar. Acaba bugün hangi dansı yapacağız? Hangi figürleri sergileyeceğiz ve müzikle birlikte kültür fizik hareketlerini yerine getireceğiz diye meraklanıyorlar. Gerçekten bir öğretmen olarak bundan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Çocuklarımızın okula severek gelmeleri ve ders başarılarına olan katkısı gerçekten tartışılmayacak kadar büyük. Bir kere heyecan gözlerindeki o pırıltıdan anlıyorsunuz zaten. Çok daha istekli ve mutlular. Müzik ve sporun sanatın, eğitime katkısı gerçekten çok büyük. Çocuklar sürekli ders faaliyetlerini yerine getirdiği zaman bir müddet sonra durağanlaşabiliyorlar" ifadelerini kullandı. 4'üncü sınıf öğrencisi Beren Eroğlu ise, etkinliği çok sevdiklerini belirterek, "Öğretmenimizi çok seviyoruz. Yani bize anlayacağımız şekilde anlatıyor. Derse girmeden önce enerjili ve hazır olmamız için ve vücudumuzun hareketsiz kalmaması için yapıyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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