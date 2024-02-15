Melikgazi Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor: 87 - 102

SALON: Kadir Has HAKEMLER: Semih Varol, Sezer Bor, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 12, Ellenberg 25, Fatmanur Karakaş 5, Hamby 23, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 5, Damla Gezgin 3, Nazlı Bircan, Holmes 12 OGM ORMANSPOR: Sutton 14, Doğa Adıcan 2, Gökşen Fitik 16, Katanic 6, Dantas 31, Onyenwere 29, Esra Ural Topuz 4 1'İNCİ PERİYOT: 20 - 34 DEVRE: 49 - 58 3’ÜNCÜ PERİYOT: 79-79 Kadınlar Basketbol Süper Ligi 24’üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında OGM Ormanspor’a 102-87 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi attığı 31 sayıyla OGM Ormanspor’dan Damiris Dantas oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.