Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor: 87 - 102

        SALON: Kadir Has HAKEMLER: Semih Varol, Sezer Bor, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 12, Ellenberg 25, Fatmanur Karakaş 5, Hamby 23, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 5, Damla Gezgin 3, Nazlı Bircan, Holmes 12 OGM ORMANSPOR: Sutton 14, Doğa Adıcan 2, Gökşen Fitik 16, Katanic 6, Dantas 31, Onyenwere 29, Esra Ural Topuz 4 1'İNCİ PERİYOT: 20 - 34 DEVRE: 49 - 58 3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-79 Kadınlar Basketbol Süper Ligi 24'üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında OGM Ormanspor'a 102-87 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi attığı 31 sayıyla OGM Ormanspor'dan Damiris Dantas oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 20:25 Güncelleme: 15.02.2024 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor: 87 - 102
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON: Kadir Has HAKEMLER: Semih Varol, Sezer Bor, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 12, Ellenberg 25, Fatmanur Karakaş 5, Hamby 23, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 5, Damla Gezgin 3, Nazlı Bircan, Holmes 12 OGM ORMANSPOR: Sutton 14, Doğa Adıcan 2, Gökşen Fitik 16, Katanic 6, Dantas 31, Onyenwere 29, Esra Ural Topuz 4 1'İNCİ PERİYOT: 20 - 34 DEVRE: 49 - 58 3’ÜNCÜ PERİYOT: 79-79 Kadınlar Basketbol Süper Ligi 24’üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında OGM Ormanspor’a 102-87 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi attığı 31 sayıyla OGM Ormanspor’dan Damiris Dantas oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Borsa tamam mı devam mı?
        Borsa tamam mı devam mı?
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 

        Benzer Haberler

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Avrupa şampiyonu milli halterci Muammer Şahin, çiçeklerle karşılandı
        Avrupa şampiyonu milli halterci Muammer Şahin, çiçeklerle karşılandı
        İlkokul öğrencilerine ders öncesi müzikli egzersiz
        İlkokul öğrencilerine ders öncesi müzikli egzersiz
        Öğrenciler müzik eşliğinde egzersizle dersbaşı yapıyor
        Öğrenciler müzik eşliğinde egzersizle dersbaşı yapıyor
        Erkilet'in tarihi yapısı gün yüzüne çıkıyor
        Erkilet'in tarihi yapısı gün yüzüne çıkıyor
        Kayseri'nin tarihi mekanları dizi sektörünce tercih ediliyor
        Kayseri'nin tarihi mekanları dizi sektörünce tercih ediliyor