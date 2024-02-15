Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü tedavi altına alındı.
M.E.Ç. idaresindeki 38 ADP 995 plakalı hafif ticari araç, Kocasinan Bulvarı'nda aynı istikamette seyreden Ö.C. (27) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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