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        Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 23:25 Güncelleme: 15.02.2024 - 23:29
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        Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

        M.E.Ç. idaresindeki 38 ADP 995 plakalı hafif ticari araç, Kocasinan Bulvarı'nda aynı istikamette seyreden Ö.C. (27) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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