Kayseri'de işçi servisi, minibüs ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı
KAYSERİ'de, işçi servisi, minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli ile Mimarsinan caddelerinin kesişiminde meydana geldi. M.D.K. idaresindeki 38 R 0132 plakalı işçi servisi ile M.N. yönetimindeki 38 UR 560 plakalı minibüs ve M.A.'nın kullandığı 50 ZA 077 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, o sırada yoldan geçen yayaya çarptı. Kazada araçlardaki 6 kişi ile 1 yaya yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
KAYSERİ'de, işçi servisi, minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli ile Mimarsinan caddelerinin kesişiminde meydana geldi. M.D.K. idaresindeki 38 R 0132 plakalı işçi servisi ile M.N. yönetimindeki 38 UR 560 plakalı minibüs ve M.A.'nın kullandığı 50 ZA 077 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, o sırada yoldan geçen yayaya çarptı. Kazada araçlardaki 6 kişi ile 1 yaya yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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