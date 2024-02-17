Kayseri'de işçi servisi, minibüs ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı KAYSERİ'de, işçi servisi, minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli ile Mimarsinan caddelerinin kesişiminde meydana geldi. M.D.K. idaresindeki 38 R 0132 plakalı işçi servisi ile M.N. yönetimindeki 38 UR 560 plakalı minibüs ve M.A.'nın kullandığı 50 ZA 077 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, o sırada yoldan geçen yayaya çarptı. Kazada araçlardaki 6 kişi ile 1 yaya yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 10:24 Güncelleme: 17.02.2024 - 10:30 facebook

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