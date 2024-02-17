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        Kayseri'de işçi servisi, minibüs ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        KAYSERİ'de, işçi servisi, minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli ile Mimarsinan caddelerinin kesişiminde meydana geldi. M.D.K. idaresindeki 38 R 0132 plakalı işçi servisi ile M.N. yönetimindeki 38 UR 560 plakalı minibüs ve M.A.'nın kullandığı 50 ZA 077 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, o sırada yoldan geçen yayaya çarptı. Kazada araçlardaki 6 kişi ile 1 yaya yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 10:24 Güncelleme: 17.02.2024 - 10:30
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        Kayseri'de işçi servisi, minibüs ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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        KAYSERİ'de, işçi servisi, minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli ile Mimarsinan caddelerinin kesişiminde meydana geldi. M.D.K. idaresindeki 38 R 0132 plakalı işçi servisi ile M.N. yönetimindeki 38 UR 560 plakalı minibüs ve M.A.'nın kullandığı 50 ZA 077 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, o sırada yoldan geçen yayaya çarptı. Kazada araçlardaki 6 kişi ile 1 yaya yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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