Kayseri'de silahlı kavga; 1 ölü
KAYSERİ'de, husumetli iki grubun silahlı kavgasında, Batuhan Ünlü (27), tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, saat 15.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Bozantı Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Batuhan Ünlü, kim tarafından ateşlendiği henüz bilinmeyen tabancayla karnından vuruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıla Ünlü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın şüpheli veya şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
KAYSERİ'de, husumetli iki grubun silahlı kavgasında, Batuhan Ünlü (27), tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, saat 15.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Bozantı Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Batuhan Ünlü, kim tarafından ateşlendiği henüz bilinmeyen tabancayla karnından vuruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıla Ünlü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın şüpheli veya şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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