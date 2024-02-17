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        AK Parti'li Sırakaya: Nefret siyasetine değil, muhabbet siyasetine kıymet veriyoruz

        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Siyasetimizin merkezine baktığımız zaman kimlik siyaseti değil birlik siyasetine, kutuplaştırmak yerine bütünleştirmeye, öteki siyaseti yerine kucaklamaya ve en önemlisi nefret siyasetine değil muhabbet siyasetine kıymet veriyoruz" dedi. Kayseri Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Erciyes Salonu'nda Dış İlişkiler Başkanlığı İç Anadolu Bölge Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Kayseri milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile 13 ilin başkanları ve temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Zafer Sırakaya, "Dışişleri Başkanlığı toplantılarımız için her kökenden, her mezhepten, her inançtan ve her bakıştan insanın bir arada yaşadığı sembol şehirlerimizi seçmeye gayret gösterdik. Meselenin özünde kimin karşımızda olduğuna bakmaksızın milletimizin yanında yol almanın ve imani duruşumuzu temel alarak hareket ediyoruz. Bütün bunları yaparken tuğla üstüne tuğla koymamış, eser siyaseti yerine laf üretmekten geri kalmamış olan kişilerin eleştirilerini dikkate almıyor, tüm gayretimizi hizmet siyasetine veriyor ve bunun adına 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Siyasetimizin merkezine baktığımız zaman kimlik siyaseti değil birlik siyasetine, kutuplaştırmak yerine bütünleştirmeye, öteki siyaseti yerine kucaklamaya ve en önemlisi nefret siyasetine değil muhabbet siyasetine kıymet veriyoruz. Her günü yeni bir gün kabul ederek milletimize olan hizmetimizi daha büyük bir şevk ve aşkla yürütmenin gayretini güdüyoruz" diye konuştu. 'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ' Sırakaya, sözlerinin devamında, "AK Parti dün olduğu gibi, bugün de, yarın da yurt dışındaki vatandaşlarının yanında olmaya devam edecek. Şunun bilinmesini özellikle ifade ediyorum. İslam düşmanlığından, ırkçılıkla, her yerde mücadele ederek, şanlı tarihimizi yalanlarla karalamak isteyenlere karşı dün olduğu gibi bugün de cevap vermek için görevimizin başındayız. Salgın döneminde 100 binden fazla vatandaşımızın ülkemize dönüşünü sağlayarak, 'Ukrayna Savaşı'nda 18 binden fazla insanımızı tahliye ederek, Gazze'de bugün soykırım derecesine varmış olan saldırılarda insanların tedavisi için Türkiye'ye gelmelerini sağlayarak görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı. 'HUZUR ŞEHRİ' Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise 13 ilin temsilcilerine teşekkür ederek, "Kayserimiz huzur şehri, güvenli bir liman, aynı zamanda kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmanın da zenginliği ve izlerini taşıyan bir şehir. Ticaretin merkezi olarak anılırken Asurlular döneminden başlamak üzere milattan önce 5 bin yıllara giden, dolayısıyla öncesini de sayarsak 7 bin yıl önce ticaretin merkezi Kayserimize kurulmuş. Kayseri 5 tane üniversitesi, 75 bin tane üniversite öğrencisi ve 325 bin ortaöğrenim öğrencisi olan genç, dinamik bir şehir. Kayseri, aynı şekilde 4 tane organize sanayisi, 1 serbest bölgesi, 1 seracılıkla ilgili organize sanayisi, 2 teknoparkı olan şehrini seven ve şehrini geleceğe taşımaya çalışan insanların bulunduğu bir şehir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 13:52 Güncelleme: 17.02.2024 - 13:55
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        AK Parti'li Sırakaya: Nefret siyasetine değil, muhabbet siyasetine kıymet veriyoruz
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        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Siyasetimizin merkezine baktığımız zaman kimlik siyaseti değil birlik siyasetine, kutuplaştırmak yerine bütünleştirmeye, öteki siyaseti yerine kucaklamaya ve en önemlisi nefret siyasetine değil muhabbet siyasetine kıymet veriyoruz" dedi. Kayseri Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Erciyes Salonu'nda Dış İlişkiler Başkanlığı İç Anadolu Bölge Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Kayseri milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile 13 ilin başkanları ve temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Zafer Sırakaya, "Dışişleri Başkanlığı toplantılarımız için her kökenden, her mezhepten, her inançtan ve her bakıştan insanın bir arada yaşadığı sembol şehirlerimizi seçmeye gayret gösterdik. Meselenin özünde kimin karşımızda olduğuna bakmaksızın milletimizin yanında yol almanın ve imani duruşumuzu temel alarak hareket ediyoruz. Bütün bunları yaparken tuğla üstüne tuğla koymamış, eser siyaseti yerine laf üretmekten geri kalmamış olan kişilerin eleştirilerini dikkate almıyor, tüm gayretimizi hizmet siyasetine veriyor ve bunun adına 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Siyasetimizin merkezine baktığımız zaman kimlik siyaseti değil birlik siyasetine, kutuplaştırmak yerine bütünleştirmeye, öteki siyaseti yerine kucaklamaya ve en önemlisi nefret siyasetine değil muhabbet siyasetine kıymet veriyoruz. Her günü yeni bir gün kabul ederek milletimize olan hizmetimizi daha büyük bir şevk ve aşkla yürütmenin gayretini güdüyoruz" diye konuştu. 'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ' Sırakaya, sözlerinin devamında, "AK Parti dün olduğu gibi, bugün de, yarın da yurt dışındaki vatandaşlarının yanında olmaya devam edecek. Şunun bilinmesini özellikle ifade ediyorum. İslam düşmanlığından, ırkçılıkla, her yerde mücadele ederek, şanlı tarihimizi yalanlarla karalamak isteyenlere karşı dün olduğu gibi bugün de cevap vermek için görevimizin başındayız. Salgın döneminde 100 binden fazla vatandaşımızın ülkemize dönüşünü sağlayarak, 'Ukrayna Savaşı'nda 18 binden fazla insanımızı tahliye ederek, Gazze'de bugün soykırım derecesine varmış olan saldırılarda insanların tedavisi için Türkiye'ye gelmelerini sağlayarak görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı. 'HUZUR ŞEHRİ' Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise 13 ilin temsilcilerine teşekkür ederek, "Kayserimiz huzur şehri, güvenli bir liman, aynı zamanda kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmanın da zenginliği ve izlerini taşıyan bir şehir. Ticaretin merkezi olarak anılırken Asurlular döneminden başlamak üzere milattan önce 5 bin yıllara giden, dolayısıyla öncesini de sayarsak 7 bin yıl önce ticaretin merkezi Kayserimize kurulmuş. Kayseri 5 tane üniversitesi, 75 bin tane üniversite öğrencisi ve 325 bin ortaöğrenim öğrencisi olan genç, dinamik bir şehir. Kayseri, aynı şekilde 4 tane organize sanayisi, 1 serbest bölgesi, 1 seracılıkla ilgili organize sanayisi, 2 teknoparkı olan şehrini seven ve şehrini geleceğe taşımaya çalışan insanların bulunduğu bir şehir" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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