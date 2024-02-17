Kayseri'nin ilk kadın şehidi Ayşegül'ün annesi: Gururu ve acıyı birlikte yaşıyorum ANKARA'da 17 Şubat 2016 yılında düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan sivil memur Ayşegül Pürnek (32), vefatının 8'inci yıl dönümünde kabri başında anıldı. Kayseri'nin ilk kadın şehidi olan Pürnek'in annesi Gülay Odabaşıoğlu (56), "Acımız çok büyük. İçimiz yanıyor ama şehit annesi olarak çok gururluyuz. Gururu ve acıyı birlikte yaşıyorum. Kızımı çok özledim" dedi. Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak çalışan Ayşegül Pürnek, 17 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşen bombalı saldırıda şehit oldu. Pürnek için vefatının 8'inci yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenlendi. Kartal Şehitliği'nde düzenlenen törene, şehidin annesi Gülay Odabaşıoğlu, kardeşi Enver Pürnek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz ve şehit yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma töreninde daha sonra dua edildi. Şehidin yakınları ise gözyaşı döktü. Tören sonrası konuşan şehidin annesi Gülay Odabaşıoğlu, "Şehit Ayşegül Pürnek'in annesiyim. Bu sene Ayşegül'ün vefatının 8'inci yıl dönümü. Ankara'da 2016 yılında şehit oldu. Acımız çok büyük. İçimiz yanıyor ama şehit annesi olarak çok gururluyuz. Gururu ve acıyı birlikte yaşıyorum. Kızımı çok özledim. Tüm şehit ailelerinin acısını paylaşıyorum. Bu acı dayanılmaz ama çok gurur verici. Şehit annesi, ailesi olmak çok büyük bir gurur. Allah kabul etsin" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 18:25 Güncelleme: 17.02.2024 - 18:30 facebook

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