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        Kayseri'de, uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

        KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'ine 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak', 4'üne ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 13:43 Güncelleme: 16.02.2024 - 13:45
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        Kayseri'de, uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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        KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'ine 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak', 4'üne ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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