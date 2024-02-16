Kayseri'de, uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'ine 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak', 4'üne ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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