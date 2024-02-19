Kayseri'de yol çalışmaları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ziya Gökalp Mahallesi'nde 2 bin 200 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yol çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda yaklaşık 3 milyon 300 bin liralık yatırımla 2 bin 200 ton sıcak asfalt döktü.

Çalışmalarda, 1 kilometre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yol yapıldı.