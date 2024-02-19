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        Kayseri'de yol çalışmaları devam ediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ziya Gökalp Mahallesi'nde 2 bin 200 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:55 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:55
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        Kayseri'de yol çalışmaları devam ediyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ziya Gökalp Mahallesi'nde 2 bin 200 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yol çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda yaklaşık 3 milyon 300 bin liralık yatırımla 2 bin 200 ton sıcak asfalt döktü.

        Çalışmalarda, 1 kilometre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yol yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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