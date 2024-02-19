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        Başkan Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclis Toplantısına katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclis Toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:01 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:01
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        Başkan Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclis Toplantısına katıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclis Toplantısına katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, büyük ve güçlü bir aile olduklarını belirtti.

        Birlik ve beraberliğin önemli olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Mazlum insanların sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dava ve yol arkadaşlarıyız. Kayseri Büyükşehir ve 16 ilçede görevlendirme yapıldı. İnşallah el ele, gönül gönle vermek suretiyle yine 17-0 diyoruz. Elbette belediye başkanlarımızın yanında yer almak, hepsini bağrımıza basmak ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin elini güçlendirerek yolumuza devam etmek, bu anlayış içerisinde yükü paylaşacağız. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk. Kayseri yatırımlarda 30 büyükşehir içerisinde 1 numara olarak tarafsız kuruluşlar tarafından paylaşıldı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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