MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Avşar Buluşması'na katıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Avşar Buluşması etkinliğine katıldı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdemir, MHP Talas İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Talas'ta önemli çalışmalar yapıldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Vizyoner belediyecilik anlayışıyla Talas'ta 5 yılda kaliteli ve örnek projeler başarılmıştır. Şimdiden önümüzdeki 5 yılda da başarılar diliyorum çünkü Talas’a kazandırdığı hizmet ve eserlere baktığımızda bir yandan tarihi dokuyu korumak, öbür yandan günün ihtiyaçlarını karşılamak ve bu ikisiyle beraber geleceği de planlamak gerçekten kolay bir iş değildir. En büyük nüfus hareketliliği Talas’ta yaşanırken Mustafa Yalçın beyefendi doğru projelerle yönlendirmeyi başarmıştır. Şimdi inşallah genç odaklı yeni projelerle hizmetlerine devam edecektir."