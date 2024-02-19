Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 4 tutuklama KAYSERİ'de husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada Batuhan Ünlü'nün (27) tabanca ile öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, 17 Şubat'ta saat 15.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Bozantı Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. 2 gün önce yaşanan olayda Batuhan Ünlü, tabanca ile vuruldu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, kurtarılamadı. Ünlü'nün cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay ile bağlantılı 4 şüpheliyi belirleyip, yakaladı. Gözaltına alınan A.G., Y.D., R.U. ve S.A. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ünlü'nün cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak dün Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. 4'Ü DE TUTUKLANDI Olayla ilgili gözaltına alınan A.G., Y.D., R.U. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 18:31 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:35 facebook

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