Çalıştığı madende üzerine taş düşen işçi yaralandı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, çinko maden ocağında çalıştığı sırada üzerine taş düşen işçi U.Ü., yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Develi ilçesi Havadan Mahallesi yakınlarındaki çinko madeni ocağında meydana geldi. Çalıştığı sırada işçi U.Ü.'nün üzerine taş düştü. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.