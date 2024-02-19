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        Kayseri'deki cinayete ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 19:19 Güncelleme: 19.02.2024 - 19:19
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        Kayseri'deki cinayete ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Bozantı Caddesi'nde B.Ü'nün pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan A.G, Y.D, R.U. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kayseri'de 2 gün önce Bozantı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle yaralanan B.Ü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Kaçan şüpheliler A.G, Y.D, R.U. ve S.A polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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