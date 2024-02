Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor KAYSERİ'de, katarakt ve göz tansiyonu hastalığı ile dünyaya gelen Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü mezunu Jale Yazır'ın (25), ilerleyen süreçte görme engeli yüzde 80 seviyesine geldi. Hastalık nedeniyle ileride gözlerini tamamen kaybetme ihtimali olan Yazır, kendisini bu sürece hazırlayarak baston eğitimi alıyor. Mesleğe atanacağı zamanı beklediğini belirten Yazır, "Göz tansiyonumun ilerlediğini, ileride de görme yetimi kaybedebileceğimi söylediler. Burada bastonla, 'hiç görmediğim zaman neler yapabilirim' diye kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Burada baston çalışıyoruz. Gözüm kapalı neler yapabileceğimi, günlük yaşam faaliyetlerini öğreniyorum. Şu an diplomamı aldım, öğretmenim. En büyük hayalim, öğrencilerimi yetiştirmek" dedi. Kayseri'de yaşayan görme engelli Jale Yazır, Yozgat'ta katarakt ve göz tansiyonu hastalığı ile dünyaya geldi. Kentte görme engelliler okulu olmadığı için Yazır ve ailesi 2006 yılında Kayseri'ye taşındı. Yazır, geçen süreçte görme yetisinin yüzde 80'ini kaybetti. Müziğe ilgisi olan Yazır, 4 yıl önce gittiği Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Yazır, mesleğine atanacağı günü bekliyor. Aynı zamanda görme yetisini tamamen kaybetme ihtimali olan Yazır, kendini ileride yaşayacağı süreç için hazırlıyor. Yazır, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde baston eğitimi alıyor, gözlerini kapatarak elindeki bastonla yürümeye çalışıyor. Yaşadığı süreci anlatan Jale Yazır, "Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Görme engelim doğuştan. Kataraktla başlayan bir süreç. Katarakt alındıktan sonra yerine mercek takılmadığı için geç kalınmış ve aksatılmış bir süreçten sonra gözümdeki bütün kusurlar ilerlemeye başlamış. Şu an yüzde 20 görebiliyorum. Yüzde 80 kaybım var. Daha sonrasında glokom tanısı konuldu. Glokomla beraber göz tansiyonumun ilerlediğini ve ileride de görme yetimi kaybedebileceğimi söylediler. İleride görmemi kaybedersem ne yaşarım? Ya da kendimi nasıl idare ederim diye düşündüğüm evre de buraya geldim. Burada bastonla, 'hiç görmediğim zaman neler yapabilirim' diye kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kendimi bu sürece hazırlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. 'ATANACAĞIM ZAMANI BEKLİYORUM' Yazır, "Ben 1 yaşındayken legoları takarken şarkı söylüyormuşum. 1 yaşındayken 'Sarı Gelin' türküsünü söylüyormuşum. Annem aynı zamanda bana eşlik eder. Görme kaybımdan ötürü sürekli bana sesle yaklaşıldığı için müzik kulağım da gelişti. Sonrasında yeteneğimi 6'ncı sınıfta keşfettiler ve bu yolda annem, babam, öğretmenlerim ve sevdiklerimin desteğiyle beraber önce güzel sanatlar lisesi, daha sonrasında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nü bitirdim. Şu an diplomamı aldım, öğretmenim. Diplomamı yeni aldım, herhangi bir yerde çalışmıyorum. Atanacağım zamanı bekliyorum. En büyük hayalim, ileride bir öğretmen olup daha sonrasında öğrencilerimi yetiştirmek. Özellikle de benim gibi olup da destek almamış, kaldırılmamış insanları biraz ayağa kaldırmak istiyorum. Onların yeteneklerini keşfedip geliştirerek bu yolda ilerletmek istiyorum" diye konuştu. Yazır, "Burada baston çalışıyoruz. Bazen mutfakta yemek çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda gözüm kapalı neler yapabileceğimi, günlük yaşam faaliyetlerini öğreniyorum. Kenan hocamla müzik çalışmaları yapıyoruz. Bağlama çalmayı öğrenmek istiyordum. Onunla birlikte denemeler yapıyoruz. Piyano çalabiliyorum" dedi. 'GÖRME YETİSİNİ KAYBETME SÜRECİ İÇİNDE' Özel Eğitim Öğretmeni Merve Karasubaşı ise, "Burada Jale ile 5 aydır ders yapıyoruz. Jale'nin yüzde 80 görme kaybı va, yüzde 20 görebiliyor. Göz tansiyonu var. Bunun dışında doğuştan katarakt ile doğmuş. İhmal edilen bir tedavi süreci olmuş. İhmal edildiği için de açıkçası görme yetisini kaybetme süreci içinde. Biz de onu bu sürece hazırlamaya çalışıyoruz. Baston eğitimi veriyoruz. Uygulama odasında günlük yaşam becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Mutfağımızda yemek yapmaya ve kendi hayatını idame ettirmeye çalışıyor." 'ÖĞRENCİLERİN YETENEKLERİNİ KEŞFETMEYE ÇALIŞIYORUZ' Müzik Öğretmeni Kenan Yusuf Yiğito da, "Jale ile 4-5 ay kadar önce derslerimize başladık. Biz ilk olarak dersimize giren öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeye çalışıyoruz. O zamanlar Jale'yi tanımıyorduk. Arkadaşı Ülkü ile derse geldiklerinde birer şarkı söylettim. Sesinin çok güzel olduğunu fark ettikten sonra kendisinin de meslektaşım olduğunu öğrendim. Yeni mezun oldu. Müzik öğretmeni olduğunu öğrendikten sonra işimizin daha kolay olduğunu anladık. Kendisi de gayet başarılı bir müzik öğretmeni. Sesi çok güzel. Kendisi koromuzda görev alıyor" ifadelerini kullandı.

