Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor

        KAYSERİ'de, katarakt ve göz tansiyonu hastalığı ile dünyaya gelen Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü mezunu Jale Yazır'ın (25), ilerleyen süreçte görme engeli yüzde 80 seviyesine geldi. Hastalık nedeniyle ileride gözlerini tamamen kaybetme ihtimali olan Yazır, kendisini bu sürece hazırlayarak baston eğitimi alıyor. Mesleğe atanacağı zamanı beklediğini belirten Yazır, "Göz tansiyonumun ilerlediğini, ileride de görme yetimi kaybedebileceğimi söylediler. Burada bastonla, 'hiç görmediğim zaman neler yapabilirim' diye kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Burada baston çalışıyoruz. Gözüm kapalı neler yapabileceğimi, günlük yaşam faaliyetlerini öğreniyorum. Şu an diplomamı aldım, öğretmenim. En büyük hayalim, öğrencilerimi yetiştirmek" dedi. Kayseri'de yaşayan görme engelli Jale Yazır, Yozgat'ta katarakt ve göz tansiyonu hastalığı ile dünyaya geldi. Kentte görme engelliler okulu olmadığı için Yazır ve ailesi 2006 yılında Kayseri'ye taşındı. Yazır, geçen süreçte görme yetisinin yüzde 80'ini kaybetti. Müziğe ilgisi olan Yazır, 4 yıl önce gittiği Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Yazır, mesleğine atanacağı günü bekliyor. Aynı zamanda görme yetisini tamamen kaybetme ihtimali olan Yazır, kendini ileride yaşayacağı süreç için hazırlıyor. Yazır, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde baston eğitimi alıyor, gözlerini kapatarak elindeki bastonla yürümeye çalışıyor. Yaşadığı süreci anlatan Jale Yazır, "Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Görme engelim doğuştan. Kataraktla başlayan bir süreç. Katarakt alındıktan sonra yerine mercek takılmadığı için geç kalınmış ve aksatılmış bir süreçten sonra gözümdeki bütün kusurlar ilerlemeye başlamış. Şu an yüzde 20 görebiliyorum. Yüzde 80 kaybım var. Daha sonrasında glokom tanısı konuldu. Glokomla beraber göz tansiyonumun ilerlediğini ve ileride de görme yetimi kaybedebileceğimi söylediler. İleride görmemi kaybedersem ne yaşarım? Ya da kendimi nasıl idare ederim diye düşündüğüm evre de buraya geldim. Burada bastonla, 'hiç görmediğim zaman neler yapabilirim' diye kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kendimi bu sürece hazırlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. 'ATANACAĞIM ZAMANI BEKLİYORUM' Yazır, "Ben 1 yaşındayken legoları takarken şarkı söylüyormuşum. 1 yaşındayken 'Sarı Gelin' türküsünü söylüyormuşum. Annem aynı zamanda bana eşlik eder. Görme kaybımdan ötürü sürekli bana sesle yaklaşıldığı için müzik kulağım da gelişti. Sonrasında yeteneğimi 6'ncı sınıfta keşfettiler ve bu yolda annem, babam, öğretmenlerim ve sevdiklerimin desteğiyle beraber önce güzel sanatlar lisesi, daha sonrasında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nü bitirdim. Şu an diplomamı aldım, öğretmenim. Diplomamı yeni aldım, herhangi bir yerde çalışmıyorum. Atanacağım zamanı bekliyorum. En büyük hayalim, ileride bir öğretmen olup daha sonrasında öğrencilerimi yetiştirmek. Özellikle de benim gibi olup da destek almamış, kaldırılmamış insanları biraz ayağa kaldırmak istiyorum. Onların yeteneklerini keşfedip geliştirerek bu yolda ilerletmek istiyorum" diye konuştu. Yazır, "Burada baston çalışıyoruz. Bazen mutfakta yemek çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda gözüm kapalı neler yapabileceğimi, günlük yaşam faaliyetlerini öğreniyorum. Kenan hocamla müzik çalışmaları yapıyoruz. Bağlama çalmayı öğrenmek istiyordum. Onunla birlikte denemeler yapıyoruz. Piyano çalabiliyorum" dedi. 'GÖRME YETİSİNİ KAYBETME SÜRECİ İÇİNDE' Özel Eğitim Öğretmeni Merve Karasubaşı ise, "Burada Jale ile 5 aydır ders yapıyoruz. Jale'nin yüzde 80 görme kaybı va, yüzde 20 görebiliyor. Göz tansiyonu var. Bunun dışında doğuştan katarakt ile doğmuş. İhmal edilen bir tedavi süreci olmuş. İhmal edildiği için de açıkçası görme yetisini kaybetme süreci içinde. Biz de onu bu sürece hazırlamaya çalışıyoruz. Baston eğitimi veriyoruz. Uygulama odasında günlük yaşam becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Mutfağımızda yemek yapmaya ve kendi hayatını idame ettirmeye çalışıyor." 'ÖĞRENCİLERİN YETENEKLERİNİ KEŞFETMEYE ÇALIŞIYORUZ' Müzik Öğretmeni Kenan Yusuf Yiğito da, "Jale ile 4-5 ay kadar önce derslerimize başladık. Biz ilk olarak dersimize giren öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeye çalışıyoruz. O zamanlar Jale'yi tanımıyorduk. Arkadaşı Ülkü ile derse geldiklerinde birer şarkı söylettim. Sesinin çok güzel olduğunu fark ettikten sonra kendisinin de meslektaşım olduğunu öğrendim. Yeni mezun oldu. Müzik öğretmeni olduğunu öğrendikten sonra işimizin daha kolay olduğunu anladık. Kendisi de gayet başarılı bir müzik öğretmeni. Sesi çok güzel. Kendisi koromuzda görev alıyor" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:47 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, katarakt ve göz tansiyonu hastalığı ile dünyaya gelen Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü mezunu Jale Yazır'ın (25), ilerleyen süreçte görme engeli yüzde 80 seviyesine geldi. Hastalık nedeniyle ileride gözlerini tamamen kaybetme ihtimali olan Yazır, kendisini bu sürece hazırlayarak baston eğitimi alıyor. Mesleğe atanacağı zamanı beklediğini belirten Yazır, "Göz tansiyonumun ilerlediğini, ileride de görme yetimi kaybedebileceğimi söylediler. Burada bastonla, 'hiç görmediğim zaman neler yapabilirim' diye kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Burada baston çalışıyoruz. Gözüm kapalı neler yapabileceğimi, günlük yaşam faaliyetlerini öğreniyorum. Şu an diplomamı aldım, öğretmenim. En büyük hayalim, öğrencilerimi yetiştirmek" dedi. Kayseri'de yaşayan görme engelli Jale Yazır, Yozgat'ta katarakt ve göz tansiyonu hastalığı ile dünyaya geldi. Kentte görme engelliler okulu olmadığı için Yazır ve ailesi 2006 yılında Kayseri'ye taşındı. Yazır, geçen süreçte görme yetisinin yüzde 80'ini kaybetti. Müziğe ilgisi olan Yazır, 4 yıl önce gittiği Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Yazır, mesleğine atanacağı günü bekliyor. Aynı zamanda görme yetisini tamamen kaybetme ihtimali olan Yazır, kendini ileride yaşayacağı süreç için hazırlıyor. Yazır, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde baston eğitimi alıyor, gözlerini kapatarak elindeki bastonla yürümeye çalışıyor. Yaşadığı süreci anlatan Jale Yazır, "Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Görme engelim doğuştan. Kataraktla başlayan bir süreç. Katarakt alındıktan sonra yerine mercek takılmadığı için geç kalınmış ve aksatılmış bir süreçten sonra gözümdeki bütün kusurlar ilerlemeye başlamış. Şu an yüzde 20 görebiliyorum. Yüzde 80 kaybım var. Daha sonrasında glokom tanısı konuldu. Glokomla beraber göz tansiyonumun ilerlediğini ve ileride de görme yetimi kaybedebileceğimi söylediler. İleride görmemi kaybedersem ne yaşarım? Ya da kendimi nasıl idare ederim diye düşündüğüm evre de buraya geldim. Burada bastonla, 'hiç görmediğim zaman neler yapabilirim' diye kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kendimi bu sürece hazırlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. 'ATANACAĞIM ZAMANI BEKLİYORUM' Yazır, "Ben 1 yaşındayken legoları takarken şarkı söylüyormuşum. 1 yaşındayken 'Sarı Gelin' türküsünü söylüyormuşum. Annem aynı zamanda bana eşlik eder. Görme kaybımdan ötürü sürekli bana sesle yaklaşıldığı için müzik kulağım da gelişti. Sonrasında yeteneğimi 6'ncı sınıfta keşfettiler ve bu yolda annem, babam, öğretmenlerim ve sevdiklerimin desteğiyle beraber önce güzel sanatlar lisesi, daha sonrasında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nü bitirdim. Şu an diplomamı aldım, öğretmenim. Diplomamı yeni aldım, herhangi bir yerde çalışmıyorum. Atanacağım zamanı bekliyorum. En büyük hayalim, ileride bir öğretmen olup daha sonrasında öğrencilerimi yetiştirmek. Özellikle de benim gibi olup da destek almamış, kaldırılmamış insanları biraz ayağa kaldırmak istiyorum. Onların yeteneklerini keşfedip geliştirerek bu yolda ilerletmek istiyorum" diye konuştu. Yazır, "Burada baston çalışıyoruz. Bazen mutfakta yemek çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda gözüm kapalı neler yapabileceğimi, günlük yaşam faaliyetlerini öğreniyorum. Kenan hocamla müzik çalışmaları yapıyoruz. Bağlama çalmayı öğrenmek istiyordum. Onunla birlikte denemeler yapıyoruz. Piyano çalabiliyorum" dedi. 'GÖRME YETİSİNİ KAYBETME SÜRECİ İÇİNDE' Özel Eğitim Öğretmeni Merve Karasubaşı ise, "Burada Jale ile 5 aydır ders yapıyoruz. Jale'nin yüzde 80 görme kaybı va, yüzde 20 görebiliyor. Göz tansiyonu var. Bunun dışında doğuştan katarakt ile doğmuş. İhmal edilen bir tedavi süreci olmuş. İhmal edildiği için de açıkçası görme yetisini kaybetme süreci içinde. Biz de onu bu sürece hazırlamaya çalışıyoruz. Baston eğitimi veriyoruz. Uygulama odasında günlük yaşam becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Mutfağımızda yemek yapmaya ve kendi hayatını idame ettirmeye çalışıyor." 'ÖĞRENCİLERİN YETENEKLERİNİ KEŞFETMEYE ÇALIŞIYORUZ' Müzik Öğretmeni Kenan Yusuf Yiğito da, "Jale ile 4-5 ay kadar önce derslerimize başladık. Biz ilk olarak dersimize giren öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeye çalışıyoruz. O zamanlar Jale'yi tanımıyorduk. Arkadaşı Ülkü ile derse geldiklerinde birer şarkı söylettim. Sesinin çok güzel olduğunu fark ettikten sonra kendisinin de meslektaşım olduğunu öğrendim. Yeni mezun oldu. Müzik öğretmeni olduğunu öğrendikten sonra işimizin daha kolay olduğunu anladık. Kendisi de gayet başarılı bir müzik öğretmeni. Sesi çok güzel. Kendisi koromuzda görev alıyor" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak

        Benzer Haberler

        Kayserispor, 10 hafta sonra 3 puan ile tanıştı
        Kayserispor, 10 hafta sonra 3 puan ile tanıştı
        Kayseri'deki cinayete ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Kayseri'deki cinayete ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 4 tutuklama
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 4 tutuklama
        Çalıştığı madende üzerine taş düşen işçi yaralandı
        Çalıştığı madende üzerine taş düşen işçi yaralandı
        Bakan Özhaseki, gıda zehirlenmesinden ölen dernek başkanının cenazesine kat...
        Bakan Özhaseki, gıda zehirlenmesinden ölen dernek başkanının cenazesine kat...
        MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
        MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret