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        Kayseri'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:02 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:02
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        Kayseri'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında, "hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından aranan ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin (29) saklandığı adresi tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda evinde yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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