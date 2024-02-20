Kayseri'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında, "hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından aranan ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin (29) saklandığı adresi tespit etti.

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