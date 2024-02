Organ nakli bekleyen oğluna 'umut' oldu KAYSERİ'deİkbal Kuzuluk (44), 5 aylıkken Kronik Prerenal Böbrek Yetmezliği (KBY) teşhisi konulan oğlu Şerafettin Umut Kuzuluk'a (16), böbreğini bağışladı. Oğluna 'umut' olduğunu belirten İkbal Kuzuluk, "Doktorlar, 2 böbreğinin de zarar gördüğünü söyledi. Şimdiye kadar hocalarımızın takibiyle bu zamana kadar geldik. Hocalarımız 'nakil veya diyaliz olacak' dedi. Biz de ailesi olarak diyaliz olmasını istemedik. Böylelikle ameliyatımızı olduk. İnsanlar nakil uyuyorsa hiç tereddüt etmesinler. Ben verdim, hiçbir sıkıntısı yok. Herkes bence organ bağışında bulunsun" dedi. Ameliyatıının iyi geçtiğini belirten ve doktorlar ile annesine teşekkür eden Şerafettin Umut ise, "Kayserisporluyum ve bu şehrin plakasını temsil eden 38'inci nakili olduğum için mutluyum. Kayserispor'a başarılar dilerim. En büyük hayalim Kayserispor futbolcusu Miguel Cardoso'yla görüşmek. 38'inci nakli Cardoso'yla beraber kutlamak isterim" dedi. Kayseri'de, İkbal ve İzzet Kuzuluk çiftinin 2 çocuğundan biri olan Şerafettin Umut Kuzuluk'a 5 aylıkken kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. ERÜ'de 15 yıl boyunca nefroloji takibi yapılarak ilaç tedavisi alan Kuzuluk'un böbrekleri tamamen kullanılamaz hale geldi. Diyaliz makinesine bağlanma riski taşıyan Umut Kuzuluk'a annesi İkbal Kuzuluk'un böbreği uygun bulunarak, 1 hafta önce nakledildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Umut Kuzuluk'un hastanedeki tedavisi sürerken, anne Kuzuluk taburcu edildi. ERÜ Organ Nakil Merkezi'nde 38'inci nakil nedeniyle pasta kesildi. Programa, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Tutkun Talih, Çocuk Nefroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Dursun ile nakilde görevli ürolog ve nefrolog doktorlar ile ameliyat ekibindeki hemşireler katıldı. 'TÜRKİYE'DE 24 BİN HASTA ORGAN NAKLİ BEKLİYOR' ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Doç. Dr. Tutkun Talih ve ekibinin 38'inci böbrek naklini yaptıklarını söyleyerek, "Türkiye'de yaklaşık 24 bin hasta organ nakli bekliyor. O hastalarımızın sosyal hayatları ciddi manada kısıtlanıyor. Hayat kaliteleri düşüyor. Bu hastaların tedavisinde 2 seçenek var. Bunlardan birisi diyaliz, diğeri de böbrek nakli. Böbrek nakli en güvenilir ve hayat kalitesini yükselten tedavi olarak tüm dünyada kabul görüyor. Ancak, böbrek naklinde hala en büyük sıkıntı verici bağışçı eksikliği. 2002 yılından itibaren 74 binin üzerinde böbrek nakli yapılmış. Özellikle beyin ölümü gerçekleşen hastalardan organ nakli yapılıyor. Ancak her 4 beyin ölümünden sadece bir hastamızdan organ alınabiliyor. Bu oran Avrupa'ya kıyaslandığında gayet düşük kalıyor. Bir hastanın organlarını bağışlaması 8 hastaya can veriyor. Üniversitemizde de 1994 yılından itibaren organ nakli yapılıyor" diye konuştu. 'LİSTEMİZDE NAKİL BEKLEYEN 550'YE YAKIN HASTAMIZ VAR' ERÜ Organ Nakil Merkez Müdürü ve nakil koordinatörü Doç. Dr. Tutkun Talih ise, 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle 1 yıl nakillerin durduğunu ancak idarenin desteği ile aradan geçen süreçte 38'inci nakile imza attıklarını belirterek, "Bu nakil 2020'den beri bizim ekibimizin yaptığı 38'inci nakildi. Son zamanlarda bazı sıkıntılar oldu ama sağ olsun dekanlığımız, başhekimliğimiz bunları aşarak bize yardımcı oldu. Erciyes Üniversitesi çok büyük bir üniversite, Kayseri çok büyük bir şehir. Bizim hastalarımızın Kayseri'deki hastalarımızın şehir dışına çıkmadan burada bu ameliyat yapılması çok elzem bir şey. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Listemizde 550'ye yakın organ nakli bekleyen hastamız var. Bu toplantılar bunlara teşvik olsun. Aynı şekilde bu nakiller de teşvik olsun. İnşallah daha fazla devam edeceğiz ve nakil yapacağız. Kayseri'den hastalarımız şehir dışına çıkmadan biz burada, üniversitemizde bu işleri halledeceğiz inşallah" dedi. 'ANNESİ KENDİ BEDENİNDEN EVLADINA HAYAT VERMİŞ OLDU' ERÜ Çocuk Sağlığı Ve Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Dursun ise, böbrek nakli olan Umut'un bebekliğinden beri takibini yaptıklarını belirterek, "Umut, bizim evladımız. Böbrek hastalarının nihayetinde ulaşacağı son dönem böbrek yetmezliği. Dolayısıyla bu aşamada vereceğimiz birtakım tedaviler var. Bütün optimum şartları sağlasanız ki bir de bu çoğu zaman mümkün olmuyor, diyaliz, böbreğin yaptığı fonksiyonun yüzde 15-20'sini yapabilir. Umut'un annesine teşekkür ediyorum. Evladına kendi bedeninden hayat vermiş oldu" ifadelerini kullandı. 'ANNEME TEŞEKKÜR EDİYORUM' Şeraffetin Umut Kuzuluk ise, "Böbrek nakli oldum. Süreç iyi geçti, ameliyatta hiçbir sıkıntım olmadı. Tutkun hocama ve bütün hocalara teşekkür ederim. Böbreğini verdiği için anneme çok teşekkür ediyorum. Kayserisporluyum ve bu şehrin plakasını temsil eden 38'inci nakili olduğum için mutluyum. Kayserispor'a başarılar dilerim. En büyük hayalim Kayserispor futbolcusu Miguel Cardoso'yla görüşmek. 38'inci nakli Cardoso'yla beraber kutlamak isterim" dedi. 'DİYALİZ OLMASINI İSTEMEDİK' İkbal Kuzuluk da "Oğluma böbreğimi verdim. Oğlum 5 aylıkken bu hastalık tanısı konuldu. İki böbreğinden de zarar gördüğünü söylediler. Şimdiye kadar hocalarımızın takibiyle bu zamana kadar geldik. Hocalarımız 'nakil veya diyaliz olacak' dedi. Biz de ailesi olarak diyaliz olmasını istemedik. O sürecin zorlu geçtiğini ben internetten araştırdım. Babasıyla ikimiz testlerimizi verdik, ikimizinki de uyumlu çıktı. Benimki biraz daha uyumluydu. Böylelikle ameliyatımızı olduk. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler bizimle. Çok şükür başarılı oldu. Böbreğin şimdi atma riski var. İnşallah atmaz bir ömür boyu durur. İnsanlar nakil için uyuyorsa hiç tereddüt etmesinler. Ben verdim, hiçbir sıkıntısı yok. Sonrasında rahatlıyorsunuz. Bir can kurtarıyorsunuz. Herkes bence organ bağışında bulunsun. Sırf böbrek değil her türlü organ bağışı hayat kurtarır."

