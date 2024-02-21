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        Kayseri'de yük asansörüne kafası sıkışan işçi hayatını kaybetti

        Kayseri'de bir fabrikada yük asansörüne kafası sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:07 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:07
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        Kayseri'de yük asansörüne kafası sıkışan işçi hayatını kaybetti
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        Kayseri'de bir fabrikada yük asansörüne kafası sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesi 42. Cadde'de bir ambalaj fabrikasında çalışan N.E.R'nin kafası, yük asansörüne sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, N.E.R'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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