Kayseri'de yük asansörüne kafası sıkışan işçi hayatını kaybetti

İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesi 42. Cadde'de bir ambalaj fabrikasında çalışan N.E.R'nin kafası, yük asansörüne sıkıştı.

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