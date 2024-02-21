Kayserispor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Top çalma ve pres çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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