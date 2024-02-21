Kayseri'de uyuşturucu şüphelisi 12 zanlı yakalandı
Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler 3 ay süren teknik takip sonucu, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 114 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ile 1 tabanca, 15 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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