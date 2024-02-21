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        Bakan Şimşek, Kayseri'de

        HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Kayseri'ye geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kayseri'de ilk olarak valiliğini, ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Bakan Şimşek, kentteki son programında ise Kayserili iş insanları ile Organize Sanayi Bölgesi'nde 'ekonomi' üzerine sunum ve istişare toplantısına katıldı. Bakan Şimşek'in kentteki tüm programları basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakan Şimşek, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz. Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 19:20 Güncelleme: 21.02.2024 - 19:25
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        Bakan Şimşek, Kayseri'de
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        HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Kayseri'ye geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kayseri'de ilk olarak valiliğini, ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Bakan Şimşek, kentteki son programında ise Kayserili iş insanları ile Organize Sanayi Bölgesi'nde 'ekonomi' üzerine sunum ve istişare toplantısına katıldı. Bakan Şimşek'in kentteki tüm programları basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakan Şimşek, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz. Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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