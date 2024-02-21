Bakan Şimşek, Kayseri'de HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Kayseri'ye geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kayseri'de ilk olarak valiliğini, ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Bakan Şimşek, kentteki son programında ise Kayserili iş insanları ile Organize Sanayi Bölgesi'nde 'ekonomi' üzerine sunum ve istişare toplantısına katıldı. Bakan Şimşek'in kentteki tüm programları basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakan Şimşek, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz. Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 19:20 Güncelleme: 21.02.2024 - 19:25 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL