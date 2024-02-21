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        Kayseri'de uyuşturucuya 12 gözaltı

        KAYSERİ'de polisin 3 aylık takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 12 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 3 aylık teknik takip sonucu çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 12 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 53 gram metamfetamin, 61 gram sentetik kannabinoid, 15 adet fişek, 1 adet tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 20:56 Güncelleme: 21.02.2024 - 21:00
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        Kayseri'de uyuşturucuya 12 gözaltı
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        KAYSERİ'de polisin 3 aylık takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 12 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 3 aylık teknik takip sonucu çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 12 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 53 gram metamfetamin, 61 gram sentetik kannabinoid, 15 adet fişek, 1 adet tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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