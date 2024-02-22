Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sıcak geçen kış Sultan Sazlığı'ndaki kamış hasadını da zorlaştırdı

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Ali Osman Akkoç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda 40 yıldır sürdürdüğü kamış hasadını bu yıl kışın sıcak geçmesi nedeniyle daha zor zemin şartlarında yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:42 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcak geçen kış Sultan Sazlığı'ndaki kamış hasadını da zorlaştırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Ali Osman Akkoç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda 40 yıldır sürdürdüğü kamış hasadını bu yıl kışın sıcak geçmesi nedeniyle daha zor zemin şartlarında yapıyor.

        Ovaçiftlik Mahallesi'nde doğup büyüyen 5 çocuk babası Akkoç, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden aldığı özel izinle köyünün sınırlarında yer alan sazlıkta yetişen yaklaşık 4 metre uzunluğundaki kamışları geleneksel yöntemle hasat ediyor.

        Güne erken saatlerde başlayan Akkoç, yürüyerek geldiği Sultan Sazlığı Milli Parkı kuş cennetindeki "ada" diye tabir ettikleri yere kendi yaptığı kayıkla gelerek işe koyuluyor.

        Yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü kamış hasadı için günde yaklaşık 6-7 saat çalışan Akkoç, kayığına yüklediği kamışları yaklaşık 3 kilometre yol alıp karaya getiriyor.

        Akkoç, AA muhabirine, çocuk yaşta başladığı bu işin oldukça zahmetli olduğunu söyledi.

        Kış mevsiminin sıcak geçmesinin hasadı da olumsuz etkilediğini belirten Akkoç, "Sazlığın suyu yok. Bu sene hiç buz tutmadı. Kayıklar yürümüyor. Sazlık buz tutmuş olsaydı kamış kaliteli, hasadı rahat ve çok temiz olurdu. Böyle olunca hasat çok zorlaşıyor. Buzun üstünde olmuş olsaydı biçtiğim 20 bağ, 50 bağ olurdu." dedi.

        - "Burayı temizlemiş oluyoruz"

        Çocukluk yıllarında bu işin daha verimli olduğunun altını çizen Akkoç, şunları kaydetti:

        "40 yıldır bu işteyim. Eskiden çok güzeldi. Hasat zamanı bitince burada bir dikili kamış bulamazdın. Hep kesilirdi. Baharda komple yeşerirdi. Aslında biz burayı temizlemiş oluyoruz. Benim traktörüm filan yok, sadece orağım var. Çok zahmetli bir iş. Öyle göründüğü gibi değil. Bahar ayı geldiğinde buralar yeşermiş olur. Biçildikçe gürleşiyor, daha güzel çıkıyor. Aslında doğayı, sazlığı güzelleştiriyoruz. Yemyeşil olur buralar, siyah olmaz. Biçilmezse kötü olur. Benim işim 11'inci ayda başlar en geç 4'üncü ayda biter. Kuş yavruya yattığı attığı zaman biter."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kayseri'de terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, takıma ve Burak Yılmaz'a güveniyor:
        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, takıma ve Burak Yılmaz'a güveniyor:
        Umre için biriktirdikleri 188 bin lirayı, telefon dolandırıcılarına kaptırd...
        Umre için biriktirdikleri 188 bin lirayı, telefon dolandırıcılarına kaptırd...
        Kayseri'de uyuşturucuya 12 gözaltı
        Kayseri'de uyuşturucuya 12 gözaltı
        Bakan Şimşek, Kayseri'de
        Bakan Şimşek, Kayseri'de
        Kayserispor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
        Kayserispor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti