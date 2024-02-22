Kayseri'de belediyenin kurslarında Gazzeli bebekler için hastane seti dikiliyor

Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin kurslarında Gazze'li bebekler için zıbın ve içlikten oluşan hastane seti dikiliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gazze'deki bebekler için Kocasinan Akademi Yenişehir Tesisi'nde dikiş makinelerinin başına geçen kursiyerleri ziyaret etti.

Çolakbayrakdar, Gazze'deki bebekler için zıbın ve içlik diken kursiyerlere teşekkür etti.

Zulme uğrayan mazlumların her zaman yanında olduklarını belirten Çolakbayrakdar, bu çerçevede ellerinden geleni yapma gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında yüreklerinin kan ağladığını belirten Çolakbayrakdar, "Rabb'im, en kısa zamanda Gazzeli kardeşlerimize kendi vatanlarında, topraklarında özgür bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Cennet gibi vatanda yaşıyoruz. Şükredecek çok şeyimiz var." ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitmenlerinin verdiği kursta bebekler için dikilecek 9 bin hastane setinin Gazze'ye ulaştırılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına teslim edileceği öğrenildi.