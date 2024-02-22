Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de belediyenin kurslarında Gazzeli bebekler için hastane seti dikiliyor

        Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin kurslarında Gazze'li bebekler için zıbın ve içlikten oluşan hastane seti dikiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:12 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de belediyenin kurslarında Gazzeli bebekler için hastane seti dikiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin kurslarında Gazze'li bebekler için zıbın ve içlikten oluşan hastane seti dikiliyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gazze'deki bebekler için Kocasinan Akademi Yenişehir Tesisi'nde dikiş makinelerinin başına geçen kursiyerleri ziyaret etti.

        Çolakbayrakdar, Gazze'deki bebekler için zıbın ve içlik diken kursiyerlere teşekkür etti.

        Zulme uğrayan mazlumların her zaman yanında olduklarını belirten Çolakbayrakdar, bu çerçevede ellerinden geleni yapma gayreti gösterdiklerini kaydetti.

        Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında yüreklerinin kan ağladığını belirten Çolakbayrakdar, "Rabb'im, en kısa zamanda Gazzeli kardeşlerimize kendi vatanlarında, topraklarında özgür bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Cennet gibi vatanda yaşıyoruz. Şükredecek çok şeyimiz var." ifadelerini kullandı.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitmenlerinin verdiği kursta bebekler için dikilecek 9 bin hastane setinin Gazze'ye ulaştırılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına teslim edileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yahyalı ilçesine millet bahçesi yapılacak
        Yahyalı ilçesine millet bahçesi yapılacak
        Sıcak geçen kış Sultan Sazlığı'ndaki kamış hasadını da zorlaştırdı
        Sıcak geçen kış Sultan Sazlığı'ndaki kamış hasadını da zorlaştırdı
        Kayseri'de terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kayseri'de terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, takıma ve Burak Yılmaz'a güveniyor:
        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, takıma ve Burak Yılmaz'a güveniyor:
        Umre için biriktirdikleri 188 bin lirayı, telefon dolandırıcılarına kaptırd...
        Umre için biriktirdikleri 188 bin lirayı, telefon dolandırıcılarına kaptırd...
        Kayseri'de uyuşturucuya 12 gözaltı
        Kayseri'de uyuşturucuya 12 gözaltı