Kayseri'de çalışma izni olmayan 19 yabancı uyruklu yakalandı

Kayseri'de gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan 19 yabancı uyruklu kadın yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri kentte faaliyet gösteren masaj salonlarına denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, çalışma izni olmadan istihdam edildikleri belirlenen yabancı uyruklu 19 kadın yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi. Denetimlerde 42'si ruhsatsız faaliyet gösteren 51 iş yeri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

