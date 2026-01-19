Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de çalışma izni olmayan 19 yabancı uyruklu yakalandı

        Kayseri'de gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan 19 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 21:31 Güncelleme: 19.01.2026 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de çalışma izni olmayan 19 yabancı uyruklu yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan 19 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri kentte faaliyet gösteren masaj salonlarına denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, çalışma izni olmadan istihdam edildikleri belirlenen yabancı uyruklu 19 kadın yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.

        Denetimlerde 42'si ruhsatsız faaliyet gösteren 51 iş yeri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
        Kayseri'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
        Kayseri'de FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı
        Kayseri'de FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Ahlak kurallarına aykırı paylaşım yapan 31 sosyal medya hesabına erişim eng...
        Ahlak kurallarına aykırı paylaşım yapan 31 sosyal medya hesabına erişim eng...
        Tomarza'da Av Komisyonu Toplantısı yapıldı
        Tomarza'da Av Komisyonu Toplantısı yapıldı
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı: "AK Parti'den toplu bir istifa ve farklı bi...
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı: "AK Parti'den toplu bir istifa ve farklı bi...