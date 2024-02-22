Kayseri'de öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

Develi ilçesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda da eğitim verileceği kaydedildi.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Yemliha Sami Yangın, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mürsel Gürlek ve Mahzemin İlkokulu'nda eğitim gören 533 öğrenciye, tırda uygulamalı olarak trafik güvenliği hakkında bilgi verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

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