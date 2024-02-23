Kayseri'de sis etkili oldu
Kayseri'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Kayseri'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından sabah etkili olan sis nedeniyle kent merkezi ile Adana, Malatya, Sivas ve Kırşehir güzergahlarında sürücüler zor anlar yaşadı.
Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü kentte sürücüler, araçlarının farlarını yakarak yavaş ilerleyebildi.
Trafik ekipleri, takip mesafesini korumaları konusunda sürücüleri uyardı.
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