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        Kayseri'de sis etkili oldu

        Kayseri'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:24 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:32
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        Kayseri'de sis etkili oldu
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        Kayseri'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından sabah etkili olan sis nedeniyle kent merkezi ile Adana, Malatya, Sivas ve Kırşehir güzergahlarında sürücüler zor anlar yaşadı.

        Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü kentte sürücüler, araçlarının farlarını yakarak yavaş ilerleyebildi.

        Trafik ekipleri, takip mesafesini korumaları konusunda sürücüleri uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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