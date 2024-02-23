Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Merkez Kocasinan ilçesinde dün PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 yabancı uyruklunun yakalanması amacıyla bir adrese operasyon düzenlenmişti. Şüphelilerden birinin gözaltına alındığı operasyonda aynı adreste bulunan ve kimlikleri olmayan 4 yabancı uyruklu hakkında da işlem başlatılmıştı.

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