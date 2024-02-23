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        Kayseri'de kavga ihbarına giden polisin şehit edilmesiyle ilgili 8 sanığın yargılanması sürdü

        Kayseri'de, polis memurunun kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde tüfekle vurularak şehit edilmesiyle ilgili biri tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 18:46 Güncelleme: 23.02.2024 - 18:46
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        Kayseri'de kavga ihbarına giden polisin şehit edilmesiyle ilgili 8 sanığın yargılanması sürdü
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        Kayseri'de, polis memurunun kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde tüfekle vurularak şehit edilmesiyle ilgili biri tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık A.T, tutuksuz sanık İ.C, maktulün eşi ve ağabeyi ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan H.T, M.T, M.C, H.T, C.T. ve M.C. duruşmaya katılmadı.

        Tanık olarak dinlenen M.E.C, olay günü kıraathanede kavga çıktığını anlattı.

        Esnaf olduğunu belirten M.E.C, "Ben dükkan içerisindeydim. Sesler yükseliyordu. Kalabalıktan silah sesi geldi. Silah sesini duyunca yere çöktüm ve görmedim. 2 veya 3 el silah sesi geldi. Ben uzaklaştım ve dükkana girdim. Kimler arasında, neler yaşandı görmedim. Polisin yerde yattığını gördüm. Sarı tişörtlü ve kısa saçlı biri vardı. Ben yüzünü görmedim. Kalabalığın içinden arabaya bindi ve gitti." diye konuştu.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların "kasten öldürme", "basit yaralama", "silahla tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

        Mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık A.T, pişman olduğunu belirterek, "Keşke olmasaydı, vicdan azabı çekiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Maktul Murat Akpınar'ın eşi D.A. ise çocuklarının yetim kaldığını belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatları, esasa ilişkin savunmalarını yapmak için süre talebinde bulundu.

        Avukatların talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kocasinan ilçesinde 13 Ağustos 2023'te, Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'taki bir kıraathaneye gelen A.T, beraberindeki M.T. ile iş yerindekilerle tartışmaya başlamış, vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edilmişti. Burada A.T'nin açtığı ateş sonucu polis memuru Murat Akpınar göğsünden, kıraathane önünde bulunan M.Ç. ve C.T. ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Polis memuru, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 34 gün sonra şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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