Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı

"Telegram" mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanallarıyla ödemelerin yapılıp, görüntülerin satın alındığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 15 şüphelinin yakalandığını, çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında, çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik, Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıklamıştı.

Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında Kayseri merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-22" operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

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