Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı

        Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında Kayseri merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-22" operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 23:27 Güncelleme: 23.02.2024 - 23:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında Kayseri merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-22" operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında, çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik, Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıklamıştı.

        "Telegram" mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanallarıyla ödemelerin yapılıp, görüntülerin satın alındığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 15 şüphelinin yakalandığını, çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetmişti.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı sayısı daha sonra 18'e yükselmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Eski kız arkadaşının evini yaktı
        Eski kız arkadaşının evini yaktı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        13 yaşındaki Yasin kamyon ile duvarın arasında can verdi
        13 yaşındaki Yasin kamyon ile duvarın arasında can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ghezzal için top Fernando Santos'ta
        Ghezzal için top Fernando Santos'ta
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        Sinemaya fütürist müdür
        Sinemaya fütürist müdür
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki: Oyun kurucu ülkeler arasındayız
        Bakan Özhaseki: Oyun kurucu ülkeler arasındayız
        Kayserispor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayserispor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayseri'de 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bakan Özhaseki'den sanayici ve iş insanlarına "karbon ayak izi" uyarısı:
        Bakan Özhaseki'den sanayici ve iş insanlarına "karbon ayak izi" uyarısı:
        Kayseri'de kavga ihbarına giden polisin şehit edilmesiyle ilgili 8 sanığın...
        Kayseri'de kavga ihbarına giden polisin şehit edilmesiyle ilgili 8 sanığın...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri Tarım Fuarı'nı ziyaret etti
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri Tarım Fuarı'nı ziyaret etti