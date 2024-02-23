Bakan Özhaseki: Oyun kurucu ülkeler arasındayız ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Güçlü bir devletimiz var. Kendimize inanalım, güvenelim arkadaşlar. Emin olun. Tüm dünyada hatırı sayılan bir devletimiz ve idaremiz var. Artık üzerinde plan yapılan bir ülke değiliz. Dışarıdan sözlerle, emirlerle, üç kuruş borç vererek zapturapt altına alınacak bir ülke değiliz. Oyun kurucular arasındayız. Oyun kurmak isteyenler gözümüze bakıyorlar" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'ye geldi. Kentte bulunan balo ve kongre merkezinde Kayserili iş insanları ile toplantıda bir araya gelen Bakan Özhaseki, Türkiye'nin son yıllarda diplomasideki gücüne vurgu yaparak, "Allah devletimize zeval vermesin. Güçlü bir devletimiz var. Kendimize inanalım, güvenelim arkadaşlar. Emin olun. Tüm dünyada hatırı sayılan bir devletimiz ve idaremiz var. Artık üzerinde plan yapılan bir ülke değiliz. Dışarıdan sözlerle, emirlerle, üç kuruş borç vererek zapturapt altına alınacak bir ülke değiliz. Oyun kurucular arasındayız. Oyun kurmak isteyenler gözümüze bakıyorlar" dedi. 'SENE SONUNA BORÇLARIMIZI BİTİRMİŞ OLURUZ' Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesine gelen yabancıların yorumlarından da bahseden Özhaseki, "Deprem döneminde o bölgelerde rastladığımız ne kadar yabancı misyon şefi ve dışarıdan gelmiş büyükelçiler, Dünya Bankası gibi finans kuruluşları varsa hepsinin emin olun ortak itirafı; 'Böyle bir depremin yarısı veya dörtte biri bizde olsaydı biz bunun altından kalkamazdık' diyorlar. Çok şükür devletimiz bu işin altından kalkıyor. En son AFAD'ın bize bildirdiği rakamlar 390 bin kadar ev verdiğimizde borçlarımızı hanelere ödeyebiliyoruz. 390 bin tane ev borcumuz var. 307 binin işlemi başladı. Ya ihale sürecinde, ya ihalesi yapıldı, ya da kaba inşaatı bitti. Ya da bitme aşamasına geldi. İnşallah, Allah'tan bir mani gelmez ise, büyük konuşmak istemem ama gelecek senenin sonunda bütün borçlarımızı bitirmiş oluruz" şeklinde konuştu. '110 BİN KİŞİLİK İŞÇİ ORDUSU VAR' Deprem bölgelerinde devam eden inşaatlar hakkında da bilgiler veren Mehmet Özhaseki, "Orada, 110 bin kişilik bir işçi ve emekçi ordusu var. Mühendisi, mimarı da var. 950 küsür şantiyede üretmeye de devam ediyoruz. Çok şükür. Bu arada dışarıda bir şeyler söylüyorlar. 'Kime verdiniz evleri' diyorlar. Muhalefetin genel başkanı çıkmış diyor ki '20 tane ev verdiler, verdikleri ev sıfır sıfır bir' diyor. Bilmem Eskiden beraber olduğumuz bir profesör ağabey çıkıyor diyor ki 'AK Partililere dağıtıyorlar' diyor. Ne diyelim arkadaşlar ya? Her şeye de herhalde cevap verilmez. 'Allah iyiliğinizi versin. Allah ıslah etsin' diyoruz. Bazen diyorum 'gerçekten görmek isterseniz buradaki bu hummalı çalışmayı ne olur bir telefon edin vaktim varsa yanınıza düşüp ben gezdireceğim. Yoksa bir mühendis vereceğim. 950 şantiye göstereceğim size' Fakat ses gelmiyor" ifadelerini kullandı. 'ZOR BİR COĞRAFYADA YAŞIYORUZ' Türkiye'nin son dönemlerde ivme kazanan savunma sanayi yatırımlarının önemine de dikkat çeken Mehmet Özhaseki, "Zor bir coğrafyada olduğumuz için savunma sanayi tarafına yatırım yapılıyor. Şu andaki eldeki projelerin toplamı 75 milyar dolar. İşte bildiğimiz; İHA'larımız, SİHA'larımız en son iftiharla bazılarının karnı ağrısa da, hazmedemese de harp uçağımız semalarda kendini gösterdikçe onlarla iftihar ediyoruz. 'Elhamdülillah' diyoruz. Yerli arabamız ve gazı çıkarıp, kendi petrolümüzü bulup, o konulardaki gelişmeler ulaşımdan, enerjiden aklınıza gelebilecek her bir alandaki güzel yatırımlarımızda sonuna kadar devam ediyor. Şimdi bir taraftan biz bu çalışmaları yapıp, bütçeler ayırıp ülkeyi kalkındırma, altyapısını hazırlama içerisinde müthiş bir mücadele verirken, bir taraftan da bir başka belamız var. Onunla da (PKK) uğraşıyoruz. Nereye özgürlük istiyorlar, nereyi bölmek istiyorlar? O FETÖ örgütü de o tarihlerde başladı. IŞİD diye bir bela var. DHKPC diye bir başka örgüt var. Sol örgüt güya. Bunların hepsini besleyen aynı. Aynı yerden bunlara para veriyorlar, destekliyorlar. Lojistik destek sağlıyorlar. Çünkü bunlar bizim inancımıza, kurduğumuz medeniyete, tarihte üstlendiğimiz misyondan dolayı bize karşılar. Bu millet ayağa kalkmasın istiyorlar. Türk milleti büyümesin istiyorlar. Büyürse, ayağa kalkarsa, etrafına liderlik eder diye korkuyorlar. Gidip aynı oyunları başka Türki Cumhuriyetlerde veya Arap ülkelerinde kurmuyorlar" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 23:02 Güncelleme: 23.02.2024 - 23:05 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL