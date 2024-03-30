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        Müebbet hapisle yargılanan 15 yaşındaki cinayet sanığı: Ben bıçaklamadım

        KAYSERİ'de molotofkokteyli atma meselesi yüzünden husumetli olduğu Suriye uyruklu komşusu Eymen Hasan'ı (17) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuksuz sanık Ömer Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 12:22 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:25
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        Müebbet hapisle yargılanan 15 yaşındaki cinayet sanığı: Ben bıçaklamadım
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        KAYSERİ'de molotofkokteyli atma meselesi yüzünden husumetli olduğu Suriye uyruklu komşusu Eymen Hasan'ı (17) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuksuz sanık Ömer Y. (15), mahkemede suçlamaları reddetti. Ömer Y., "Eymen bana; 'sizin eve molotofu atan bizdik' diyerek kolumu tuttu ve yumruk attı. Bana vurmaya devam etti. Benden cüsseli olduğu için ona gücüm yetmedi. Bizi ayırmaya çalıştılar. Eymen, karnıma bıçak salladı. Bıçak kolumu kesti. Sonra yakınları da beni darp etmeye başladı. O sıra ben yere düştüm. Ardından da kaçtım. Eymen'in öldüğünü hastanede öğrendim. Eymen'i ben bıçaklamadım" dedi.

        Olay, geçen yıl 29 Eylül'de Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Büyükyurt Caddesi’nde meydana geldi. Evlerine daha önce molotofkokteyli atılan Ömer Y. ile aynı mahallede yaşayan Suriye uyruklu Eymen Hasan, bir bakkalın önünde karşılaşınca bu nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, Eymen Hasan vücuduna aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetti. Ömer Y. ise kolundan yaralandı. Polis tarafından evlerinde gözaltına alınan Ömer Y., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        RAPOR SONRASI TAHLİYE OLDU

        Ömer Y. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık hakkında Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Bölümü'nden gelen sağlık raporu değerlendirmesi sonucu verilen heyet raporunda, Ömer Y.'nin yaşı gereği yaptığı eylemin anlam ve sonuçlarını algılamada tam olarak gelişmediği görüşünde bulunuldu. Mahkemeye gelen rapor sonrası ilk duruşma öncesi 10 Mart'ta verilen ara karar ile Ömer Y. tahliye edildi.

        DAVA BAŞLADI

        Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Ömer Y.'nin müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Ömer Y. ve avukatı Ali Fidan ile ölen Eymen Hasan'ın şikayetçi babası hazır bulundu. Bakkal önünde Eymen Hasan ile karşılaştıklarını anlatan Ömer Y., "Bakkalın orada önümü kestiler. Eymen bana; 'sizin eve molotofu atan bizdik' diyerek, kolumu tuttu ve yumruk attı. Sonra ortam kalabalıklaştı. Eymen bana vurmaya devam etti. Benden cüsseli olduğu için ona gücüm yetmedi. Bizi ayırmaya çalıştılar. Eymen, karnıma bıçak salladı. Bıçak kolumu kesti. Sonra yakınları da beni darp etmeye başladı. O sıra ben yere düştüm. Sonra kaçarak, eve gittim ve bıçaklandığımı anlattım. Polisi aradık. Eymen'in öldüğünü hastanede öğrendim. Eymen'i ben bıçaklamadım. Daha önce evimize molotof attıkları için şikayetçi olmuştuk. Bu yüzden aramızda husumet vardı" ifadelerini kullandı.

        Duruşmada Ömer Y.'nin babası A.Y. de tanık olarak dinlendi. CİMER'e bir çok kez şikayette bulunduklarını söyleyen A.Y., "Olayı bizzat görmediğim. Telefon ile haber verilince polis ve ambulansı aradım. Olaydan önce evimize molotofkokteyli atılmıştı. CİMER'e 4-5 defa yazmama rağmen sonuç alamamıştık. Şikayetçi olmuştuk" dedi.

        Ölen Eymen Hasan'ın babası S.H. ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

        Sanık avukatı Ali Fidan da "Olay yerinde önü çevrilen müvekkilimin vücudunda 5-6 bıçak yarası mevcuttur. Olaydan öncede müvekkilimin evine molotofkokteyli atmışlardır. Olay günü müvekkilim tahrik edilmiş, kendisine yapılan saldırıya karşı meşru müdafaa yaparken yaşanan arbede de maktul hayatını kaybetmiştir. Müvekkilimin bu olayda bir suçu bulunmamaktadır" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Ömer Y. hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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