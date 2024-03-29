Kayseri'de polis gibi davranarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 70 yaşındaki kişinin 560 bin lira değerindeki ziynet eşyasının kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kayseri'de kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.