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        Kayseri'de polis gibi davranarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 20:58 Güncelleme: 29.03.2024 - 20:58
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        Kayseri'de polis gibi davranarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 70 yaşındaki kişinin 560 bin lira değerindeki ziynet eşyasının kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        178 saatlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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