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        Başkan Büyükkılç Yeşilhisar ilçesindeki Cumhur İttifakı mitingine katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı tarafından Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:31 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:41
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        Başkan Büyükkılç Yeşilhisar ilçesindeki Cumhur İttifakı mitingine katıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı tarafından Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mitinge Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, MHP İl Başkan Yardımcısı Aytaç Gezici, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

        Burada konuşan Büyükkılıç, hizmet ve yatırım dolu 5 yılı geride bıraktıklarını kaydetti.

        Vatandaşların hizmetkarı olmak için mücadele ettiklerinin altını çizen Büyükkılıç, "Allah'ın izniyle çifte bayramı hep beraber yaşayacağız. Biz herkesi kucaklarız, herkesi bağrımıza basarız. Hep beraber gayret edeceğiz, çalışacağız. Hizmet bizim işimiz. Belediyecilik bizim işimiz. Bu yönden hiç kaygınız olmasın. Bugüne kadar sizlerin yıllarca hizmetini yaptık. Kul hakkını, yetim hakkını, kimsesizlerin kimsesi olma anlayışını, mazlumun hakkını asla göz ardı etmedik." ifadelerini kullandı.

        AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ise Cumhur İttifakı'nın Kayseri'de seçimlere mührünü vuracağını dile getirdi.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da Cumhur İttifakı Yeşilhisar adayı Halit Taşyapan'ın 25 yıl Büyükşehir Belediyesinde görev yaptığını ve işinin ehli olduğunu kaydetti.

        MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise seçimlerde Cumhur İttifakı'nın 16 ilçe ve Büyükşehir Belediyesini kazanacağını vurguladı.

        Mitingin ardından Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi, ilçe sakinleriyle sohbet etti.

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