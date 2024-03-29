Başkan Büyükkılıç yeni açılan yolda Togg sürdü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde yapımı tamamlanan yolda Togg kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayan köprü ve bağlantı yolunun açılışında, yerli ve milli otomobil Togg'u sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kamulaştırma giderleri hariç maliyeti yaklaşık 150 milyon liraya yapılan projenin kent ulaşımına önemli katkı sağlayacağını belirtti.