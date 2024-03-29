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        Kayseri'de kumar oynayan 24 kişiye işlem yapıldı

        Kayseri'de polisin kumar oynatıldığını tespit ettiği iş yerlerine düzenlediği operasyonlarda 24 kişiye işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:00
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        Kayseri'de kumar oynayan 24 kişiye işlem yapıldı
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        Kayseri'de polisin kumar oynatıldığını tespit ettiği iş yerlerine düzenlediği operasyonlarda 24 kişiye işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 22-28 Mart tarihleri arasında, kumar oynatıldığı tespit edilen 4 iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 4 kişiye adli, 20 kişiye idari işlem yapıldı, 124 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

        Kumar masalarında para karşılığı kullanılan 420 pul ve 300 liraya el konuldu.

        Ruhsatsız faaliyet gösteren bir mekanla ilgili tutanak tanzim edilerek süresiz kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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