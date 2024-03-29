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        Erciyes Üniversitesi ile TÜZDEV arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:46 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:50
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        Erciyes Üniversitesi ile TÜZDEV arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında eğitim, sertifika programları, öğretim, akademik ve kültürel iş birliği usul ve esaslarını kapsayan protokol için Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TÜZDEV Genel Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın da katıldı.

        Burada konuşan Altun, üniversitelerin görevlerinden birinin de eğitim faaliyetlerindeki süreçleri takip etmesi olduğunu belirtti.

        Günümüzde eğitim boyutundan bakıldığında sadece bir dil değil, birden fazla dil bilmenin önemli hale geldiğini vurgulayan Altun, "Burada dikkat çekici olan üstün zekalı ve dahi çocukların eğitim noktası. Bu çok önemli ve hassasiyet gerektiren bir durumdur. Eğitim boyunca bu öğrencilerin ihtiyacı olan dozajı yüklemeyi sağlıklı yapamazsanız özellikle bu çocuklarımızın başarısızlıkları ve olumsuzlukları ortaya çıkabilmekte. Bu manada biz üzerimize düşen görevi ortaya koymaya ve süreçlere katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Tekden de TÜZDEV'in kamu yararına bir vakıf olduğunu, özellikle zeki, ileri zekaya sahip çocuklarla ilgili bir çalışma içerisinde Türkiye'de beşeri sermayenin önemine inanan, bunu ön plana çıkaran, bunun ülke açısından ne kadar önemli olduğunu bilen kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını kaydetti.

        Konuşmanın ardından Altun ile Tekden protokolü imzaladı.

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