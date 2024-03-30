Akciğer kanserini yenen 3 çocuk annesine gittiği kurslar moral oldu

KAYSERİ'de 2016 yılında sürekli öksürdüğü için başvurduğu hastanede tesadüfen akciğer kanseri olduğunu öğrenen 3 çocuk annesi Nuran Şarkışla (55), geçirdiği ameliyatın ardından gittiği meslek edindirme kursları ile moral bularak hastalığını yendi. Doktorunun da tavsiyesiyle yüzme ve dikiş nakış kursuna giden Şarkışla, kanser hastalarının kendilerini evlerine kapatmamaları önerisinde bulunarak, "Normalde dışarı çıkmak istemiyordum. Bu kurs benim evim, arkadaşlar da ailem oldu. Günümü dolu dolu değerlendiriyorum. Tavsiyem, sakın kendilerini kapatıp evde kalmasınlar. Kendilerine bir amaç edinsinler" dedi.

Evli ve 3 çocuk annesi Nuran Şarkışla, 2016 yılında sürekli öksürdüğü için doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Şarkışla’ya akciğer kanseri teşhisi konuldu. Geçirdiği ameliyat sonrasında bir süre tedavi gördü. Geçen süreçte doktorun önerisi üzerine bilgisayar, pasta ustalığı, aşçılık ve takı tasarım kurslarına gitti. Bir süre kurslara ara veren Şarkışla, komşularının tavsiyesi üzerine Kocasinan Akademi'de dikiş ve havuz kursuna yazıldı. 3 yıl boyunca gittiği kurslarda moral bulan Şarkışla, bu sürede kanseri yendi. Şu anda ilaç tedavisi devam eden Şarkışla, yorucu bir süreçten geçtiğini belirterek, “8 sene önce akciğer kanserine yakalandım. Bir sürü tedaviden sonra kanseri yendim. 2016 yılında başladı. 3 yıl sürdü. Şu an kontrol altındayım. Durdu diye düşünüyoruz. Ben her şeye çok gülerim. Gülmek benim en büyük ilacım oldu. Kemoterapiye başlamadan önce parça alındı. Parça alındıktan sonra teşhis konulamadı. Parça hasta bölgeden alınamadığı için de ameliyat olmam gerekliydi. Arayı uzatmadan hemen ameliyat oldum. Sonrasında gerekli tedavilere başladım. Biraz yorucu ve stresli geçen bir süreçti. Ama ben hiçbir zaman kendimi bırakmadım. Çocuklarım çok destek oldular. Bu işi atlatmamdaki en büyük destekçilerimden biri de doktorumdu. Doktorum da aynı zamanda benim için en büyük şanstı. Doktor olmaktan ziyade benim için bir kardeş bir ağabey gibiydi" diye konuştu.

‘BU KURS BENİM EVİM, ARKADAŞLAR DA AİLEM OLDU’ Meslek edinme kurslarına başlama serüvenini anlatan Şarkışla, “3 çocuğum var. İkisi evli diğeri bekar. Çocuklarım hastalık sürecimde evde kalmamı istemedi. Süreç içinde ilk önce bilgisayar kursuna gittim. Daha sonra pasta ustalığı ve aşçılık kurslarına gittim. Bu kurslar hoşuma gidince, takı tasarım kursuna yazıldım. Bir süre devam ettim sonra biraz içime kapandım. Hayat bana zor gelmeye başladı. Normalde dışarı çıkmak istemiyordum. Bu kurs benim evim, arkadaşlar da ailem oldu. Günümü dolu dolu değerlendiriyorum. Evde ne kadar eski eşya varsa burada değerlendirmeye başladım. Burada aile gibiyiz. Güzel vakit geçiriyoruz. Bu kursta biz evimizi süslüyoruz. Runner, masa örtüsü ve perde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KENDİLERİNİ HİÇBİR ZAMAN SOYUTLAMASINLAR’ Kanser hastalarına tavsiyelerde bulunan Şarkışla, “Çok zor bir süreç. Ölüm tabii ki herkese var ama hasta olduğunu bilince sanki sabah kalkmayacağını düşünüyorsun. Ben kafama takmamak için bir amaç edindim. Kendimi geliştiriyorum. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Tavsiyem, sakın kendilerini kapatıp evde kalmasınlar. Kendilerine bir amaç edinsinler. Hiçbir şey yoksa sabah erkenden çıkıp yürüyüş yapsınlar. Kendilerini hiçbir zaman soyutlamasınlar. Ben çok zorluk çektim. Hastalığımı ilk duyduğumda kendim gidip nasıl psikolojik tedavi alabilirim diye doktorlarla görüştüm” dedi.