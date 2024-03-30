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        Yahyalı'da sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi

        Yahyalıilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 10:38 Güncelleme: 30.03.2024 - 10:41
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        Yahyalı'da sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi
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        Yahyalıilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi.

        İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünce Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi.

        Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hatice Cansu Hevesli, seçimlerde sandık başkanı ve diğer sandık görevlilerine büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

        Seçim kurallarının ihlal edilmemesi gerektiğini belirten Hevesli, vatandaşlık numarası ve bilgileri ile sandık seçmen listesindeki bilgilerin uyuşmaması durumunda kişilerin oy kullanmasına hiçbir suretle izin verilemeyeceğini kaydetti.

        Seçmene oy kullanma kurallarının anlatılması gerektiğini ifade eden Hevesli, görevlilere başarı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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