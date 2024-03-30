Yahyalı'da sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi

Seçim kurallarının ihlal edilmemesi gerektiğini belirten Hevesli, vatandaşlık numarası ve bilgileri ile sandık seçmen listesindeki bilgilerin uyuşmaması durumunda kişilerin oy kullanmasına hiçbir suretle izin verilemeyeceğini kaydetti.

Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hatice Cansu Hevesli, seçimlerde sandık başkanı ve diğer sandık görevlilerine büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünce Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi.

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