Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tramvay yoluna giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tramvay yoluna giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ş.İ'nin kullandığı 38 ZA 879 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda kontrolden çıkarak raylı sistem hattına girdi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile F.İ. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre ara verilen tramvay seferleri, aracın hat üzerinden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.
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