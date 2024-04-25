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        Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tramvay yoluna giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 21:40 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:50
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        Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tramvay yoluna giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Ş.İ'nin kullandığı 38 ZA 879 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda kontrolden çıkarak raylı sistem hattına girdi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile F.İ. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre ara verilen tramvay seferleri, aracın hat üzerinden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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