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        Başkan Çolakbayrakdar, asfalt çalışmalarını inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projesinin devam ettiği Seyrani Mahallesi'nde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayacak olan ana aksın asfalt çalışmasını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:29
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        Başkan Çolakbayrakdar, asfalt çalışmalarını inceledi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projesinin devam ettiği Seyrani Mahallesi’nde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlayacak olan ana aksın asfalt çalışmasını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, yolun tamamlanmasıyla hizmete açılacağını ifade etti.

        Kocasinan'da hizmetlerin devam ettiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kentsel dönüşüm alanlarımızdan olan Seyrani Mahallesi'nde Bekir Yıldız Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı bağlayan ve projenin ana omurgasını oluşturan yol çalışmamızda son aşamaya gelindi. Diğer altyapı kurumlarının çalışmalarını tamamlanmasıyla asfalt çalışmalarına başladık. Hızla tamamlayarak, yolu hizmete açacağız."

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