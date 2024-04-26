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        Kayseri'de "Hürmetçi Sazlığını Turizme Kazandırma Eylem Planı" çalıştayı yapıldı

        Kayseri'de "Hürmetçi Sazlığını Turizme Kazandırma Eylem Planı" çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:24 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:24
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        Kayseri'de "Hürmetçi Sazlığını Turizme Kazandırma Eylem Planı" çalıştayı yapıldı
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        Kayseri'de "Hürmetçi Sazlığını Turizme Kazandırma Eylem Planı" çalıştayı düzenlendi.

        Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2023 Yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı kapsamında başlatılan, Hacılar Kaymakamlığı tarafından yürütülen ve Kapadokya Üniversitesinin de eylem planı ile danışmanlık desteği verdiği projenin çalıştayı yapıldı.

        Toplantıda konuşan Kapadokya Üniversitesi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, Türkiye'nin turizmde başarılı bir performans sergilediğini ifade etti.

        Ülkenin 2024 yılında 60 milyar dolar ve 60 milyon turist hedefi olduğunu belirten Gülcan, "2028 yılı hedefimiz ise 100 milyar dolarlık turizm geliri elde etmektir. Bu kapsamda ulusal vizyonumuzu Hürmetçi Sazlığı'na da yansıtmayı hedefliyoruz. Hürmetçi Sazlığı'nı turizme açmak adına 81 vilayette 81 destinasyon yapma projesinde Hürmetçi Sazlığı'nı da önemli bir başlık yapmak için çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu'nun başkanlığını yaptığı toplantıya, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı.

        Kayseri’nin güney batısında bulunan, sazlıklar ve ıslak çayırlar gibi zengin ekosistemi barındıran, ulusal öneme sahip sulak alan olan Hürmetçi Sazlığı, bölgenin doğal yaşam özelliklerinden dolayı her yıl birçok yerli ve yabancı kuş ve kelebek gözlemcisi, bilim insanı ve doğasever tarafından ziyaret ediyor.

        Kapadokya ve Erciyes gibi popüler turistik destinasyonlara yakınlığıyla dikkat çeken sazlık, sürdürülebilir turizm standartlarına uygun şekilde bölge ekonomisine kazandırılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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