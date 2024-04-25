Kayseri'de drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza
Kayseri'de drift yapan araç sürücüsüne 33 bin 739 lira ceza kesildi.
Kayseri'de drift yapan araç sürücüsüne 33 bin 739 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, bir aracın trafikte drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Trafik ekiplerinin tespit etiği araç sürücüsüne 33 bin 739 lira ceza kesildi.
Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.
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