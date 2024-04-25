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        Kayseri'de drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza

        Kayseri'de drift yapan araç sürücüsüne 33 bin 739 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 23:46 Güncelleme: 25.04.2024 - 23:46
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        Kayseri'de drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza
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        Kayseri'de drift yapan araç sürücüsüne 33 bin 739 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, bir aracın trafikte drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Trafik ekiplerinin tespit etiği araç sürücüsüne 33 bin 739 lira ceza kesildi.

        Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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