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        Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla 12 sanık yargılanıyor

        Kayseri'de, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesine ilişkin haklarında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan biri firari 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:37
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        Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla 12 sanık yargılanıyor
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        Kayseri'de, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesine ilişkin haklarında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan biri firari 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.E. ve bazı sanık avukatları katıldı.

        Mahkeme başkanı, sanıklardan İ.K'nin akıl sağlığı raporunun beklendiğini ifade etti.

        Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kayseri'de polis ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya sürenlere yönelik 15 Mart 2021'de kent merkezi ve Bünyan ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenlemiş, depolarda sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirilmişti.

        Soruşturma kapsamında E.T, M.Ö, D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, M.E, R.Ç, R.D. ve S.A. gözaltına alınmış, ulaşılamayan yabancı uyruklu H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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