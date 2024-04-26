Kayseri'de Spor Köyü projesi hayata geçirilecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor Köyü projesini hayata geçireceklerini duyurdu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor Köyü projesini hayata geçireceklerini duyurdu.
Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, şehri sporun, turizmin, kültürün, gastronominin, eğitimin ve sağlığın merkezi yapma yönünde de birçok çalışma yürüttüklerini vurguladı.
Yeni 5 yılda da spor projelerinin devam edeceğini belirten Büyükkılıç, 90 bin metrekarelik alanda her türlü etkinliği içeren Spor Köyü oluşturacaklarını ifade etti.
Projenin kente çok yakışacağını belirten Büyükkılıç, "Spor Köyü içerisinde spor salonu, jimnastik salonu, kapalı tenis kortu, yarı olimpik yüzme havuzu ile mini futbol, plaj voleybolu, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları, kaykay ve bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları ve sosyal alanlar olacak." ifadesini kullandı.
Büyükkılıç, merkezin yanı sıra 16 ilçeyi de spor şehrinin bir parçası olarak gördüklerini, amatör ve profesyonel sporun ve sporcunun da her zaman yanında yer aldıklarını sözlerine ekledi.
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