        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

        Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 38 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 13:57 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:01
        Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
        Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 38 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

        Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kayseri'ye gönderilen şehit İlgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kalemkırdı Camisi'ne getirildi.

        Buradaki törende, şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Protokol üyeleri, törende evli ve 3 çocuk babası şehit İlgen'in ailesine başsağlığı diledi.

        İlgen'in naaşı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

