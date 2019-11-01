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Mehmet Büyüksimitci: ”ABD yaptırımları ve sözde Ermeni soykırımı bizim nezdimizde yok ...

İHA

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Bankalarda tıpkı reel sektör gibi karlarından fedakarlık yapmalı" dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Bankalarda tıpkı reel sektör gibi karlarından fedakarlık yapmalı” dedi.
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı KAYSO meclis salonunda yapıldı. Toplantıya KAYSO Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile birlikte Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkan Yardımcısı İlhan Baloğlu, Barış Pınarı harekatında şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi. KAYSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Halit Özkaya’yı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyleyen Baloğlu, iş camiasına ve yakınla başsağlığı diledi.

Toplantıda knouşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis üyelerinin geçmiş Cumhuriyet Bayramını tebrik ederek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na verdikleri desteği yineleyen Başkan Büyüksimitci, “Ben buradan bir kez daha Barış Pınarı Harekatı’nı tüm kalbimizle desteklediğimizi yineliyorum. Bu harekatta ordumuzun ve devletimizin yanında olduğumuzu defalarca dile getirdik. Buradan bir kez daha ifade etmekten gurur duyuyorum. Tüm sanayiciler ve işadamları olarak bu haklı harekatta maddi manevi her türlü ordumuzun ve devletimizin yanındayız. Şanlı ordumuzun bu harekattan muzaffer olarak dönmesini yüce Allah’tan diliyorum. Bu vesile ile geçtiğimiz günlerde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şehit olan hemşehrimiz Zekeriya Burak Altunok ve harekatta şehit düzen askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Meclis Başkanı Abidin Özkaya’nın ağabeyi Halit Özkaya’yı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Büyüksimitci, “Halit bey, benim Kayseri’de iş hayatımdaki ilk müdürümdü. Her zaman doğruyu savunan, yol açan, cesaret veren bir yapısı vardı. Hes Kablo, Hasçelik ve İncesu OSB’de bu memlekete çok ciddi katkıları oldu. Bu katkılarını her zaman minnetle hatırlayacağız. Kendisini de rahmetle anacağız. Ben bir kez daha Genç Girişimciler Kurulu Başkanımız Sayın Serdar Özkaya ve Meclis Başkanımız Sayın Abidin Özkaya olmak üzere tüm ailesine ve iş camiasına başsağlığı diliyorum. Kendisine de Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.
Türkiye’nin başlattığı haklı harekata gölge düşürmek adına yurt dışında bir takım odakların harekete geçtiğini dile getiren Başkan Büyüksimitci şunları söyledi; "
"Biliyorsunuz ABD Temsilciler Meclisi iki skandal karara imza attı. Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısı ve sözde "Ermeni Soykırımı" ile ilgili bir tasarıyı kabul etti. Bizim ordumuzun adı peygamber ocağı. Nasıl davranacağını çok iyi bilir. Bizim ceddimiz hiçbir zaman soykırım yapmamıştır. Alınan bu karar sözde Ermeni Soykırımı iftirasını gerçeğe dönüştürmez. Siyasi hesaplar ve kararlarla geçmiş de tarih de değiştirilemez. Her iki kararı da şiddetle kınıyoruz. Bu karar bizim nezdimizde yok hükmündedir."
Tüm olumsuzluklara rağmen ekonomide birçok şeyin iyiye gittiğini dile getiren Başkan Büyüksimitci, Merkez Bankası’nın sanayicileri en çok zorlayan faiz konusunda olumlu adımlar attığını belirterek, faizleri son üç toplantıda toplam 10 puan geri çektiğini söyledi. Merkez Bankası’nın bu hareketinin oldukça olumlu olduğunu kaydeden Başkan Büyüksimitci, “Piyasa şartlarında da özellikle kamu bankalarında bu indirimlere çok ciddi cevap geldiğini görüyoruz. Yalnız özel bankalarla ilgili halen bir direnç var. Yılın ilk 9 ayında 36,2 milyar lira karları var. Biz bankacılığın esaslarını ve paranın hesabını biliyoruz. Reel sektör bu dönemde kendini ayakta tutabilmek için karından taviz verdiyse, bankaların da biraz taviz verip fedakarlık yapması gerekiyor. Ama maalesef Türkiye’de hiçbir problem yok gibi hareket ediyorlar. Ben özel bankalarımıza buran bir kez daha seslenmek istiyorum. Eğer üretici, sanayici ve ticaret erbabı yoksa, banka da yoktur. Onlar bize, biz onlara muhtacız ama bizi yok ederlerse, emin olun kendileri de yok olurlar. Onun için herkesin kendi üzerine düşeni yapması gerekiyor" diye konuştu.
Başkan Büyüksimitci, faiz konusunda dünyada da iyi bir trend olduğunu, Amerikan Merkez Bankası’nın 2019 yılında gösterge faiz oranını üçüncü kez 25 baz puan indirerek, yüzde 1,5 ile 1,75 aralığına çektiğini, bununda dünyada paranın bollaşması yönünde olumlu bir karar olduğunu söyledi.
Son olarak ihracat rakamları hakkında bilgi veren Başkan Büyüksimitci, TUİK verilerine göre eylül ayında Türkiye’nin ihracatı bir önceki aya göre 15,49 artarken, Kayseri’nin ihracatının yüzde 16,34 oranında artarak 189.1 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Geçen yılın aynı ayına göre Türkiye’nin ihracatı 0,27 oranında artarken Kayseri’nin ihracatının yüzde 7,76 oranında arttığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, biraz daha gayret ederek, Kayseri’nin ilk 10’daki yerini sağlamlaştıracaklarını sözlerine ekledi.

KAYSERİ

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:34
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