Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı

DHA

KAYSERİ'de, Suriyeli Yasin E. (18), sevgilisinin ailesi tarafından reddedilince inşaat halindeki bir binanın 13'üncü katına çıkarak intihara kalkıştı. Yasin E., yaklaşık 1,5 saat sonra ikna edildi.
Olay, akşam saat 22.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi 30 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. 7 yıl önce Suriye'den Kayseri'ye gelen ve bir iş yerinde garson olarak çalışan Yasin E., iddiaya göre sevgilisinin ailesi ile tanışmak istedi. Sevgilisinin ailesi ise kızlarının Yasin E. ile görüşmesini istemedi. Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Yasin E., inşaat halindeki 14 katlı binanın 13'üncü katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ikna çabaları yetersiz kalınca bölgeye psikolog çağrıldı. Psikoloğun uğraşları sonucu Yasin E. yaklaşık 1,5 saat sonra ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Yasin E., polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin neden intihar etmek istediniz? sorusuna, "Öleceğim" yanıtını verdi. Yasin E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAYSERİ

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı
YEREL HABERLER Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı
Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 ...
Robert Prosinecki: Mensah'ı tamamen gözden çıkartmış değiliz
YEREL HABERLER Robert Prosinecki: Mensah'ı tamamen gözden çıkartmış ...
10 yıl hapisle aranan hükümlü, babasının evinde yakalandı
YEREL HABERLER 10 yıl hapisle aranan hükümlü, babasının evinde ...
Prosinecki: “Mensah’ı tamamen gözden çıkarmadık” Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: “2 oyuncu daha alabiliriz”
YEREL HABERLER Prosinecki: “Mensah’ı tamamen gözden ...
Beyza Basma Türkiye Üçüncüsü
YEREL HABERLER Beyza Basma Türkiye Üçüncüsü
Tarihi eserleri satmayı planlarken yakalandılar
YEREL HABERLER Tarihi eserleri satmayı planlarken yakalandılar
10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ...
Sahte avukata 2 bin 500 TL kaptırdı
YEREL HABERLER Sahte avukata 2 bin 500 TL kaptırdı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 14 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 14 gözaltı
Vali Günaydın’dan Özel Harekât Müdürlüğüne Geçmiş Olsun Ziyareti
YEREL HABERLER Vali Günaydın’dan Özel Harekât Müdürlüğüne Geçmiş ...
2019 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
YEREL HABERLER 2019 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme ...
Kayseri'deki balıklarda ağır metal varlığı limitlerin altında
YEREL HABERLER Kayseri'deki balıklarda ağır metal varlığı limitlerin ...
Psikolojik sorunları olan şahıs, polisi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Psikolojik sorunları olan şahıs, polisi harekete ...
Çevre sağlığı için hızlı ve hijyenik hizmet
YEREL HABERLER Çevre sağlığı için hızlı ve hijyenik hizmet
Uçurumda mahsur kalan 15 keçi, 12 saatte kurtarıldı AFAD ekipleri istasyon kurarak, keçileri tek tek kurtardı
YEREL HABERLER Uçurumda mahsur kalan 15 keçi, 12 saatte ...
Siyaset Akademisi'nin 19.'su başlıyor AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: "Tüm Türkiye’de yankı bulmuş faaliyeti inşallah başlatıyoruz"
YEREL HABERLER Siyaset Akademisi'nin 19.'su başlıyor AK Parti İl ...
Sendikaların Kayseri Şube Başkanları Kayseri Şeker'de
YEREL HABERLER Sendikaların Kayseri Şube Başkanları Kayseri Şeker'de
Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 8 ...
1.5 kilometrelik yol, 100 metreye düşürülüyor
YEREL HABERLER 1.5 kilometrelik yol, 100 metreye düşürülüyor
Bellona Kayseri Basketbol'da hedef ilk 5
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol'da hedef ilk 5
Kız kardeşinin erkek arkadaşını tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER Kız kardeşinin erkek arkadaşını tüfekle yaraladı
Büyükşehir ile farklı tatil
YEREL HABERLER Büyükşehir ile farklı tatil

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X