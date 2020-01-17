Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı

KAYSERİ'de, Suriyeli Yasin E. (18), sevgilisinin ailesi tarafından reddedilince inşaat halindeki bir binanın 13'üncü katına çıkarak intihara kalkıştı. Yasin E., yaklaşık 1,5 saat sonra ikna edildi.

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi 30 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. 7 yıl önce Suriye'den Kayseri'ye gelen ve bir iş yerinde garson olarak çalışan Yasin E., iddiaya göre sevgilisinin ailesi ile tanışmak istedi. Sevgilisinin ailesi ise kızlarının Yasin E. ile görüşmesini istemedi. Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Yasin E., inşaat halindeki 14 katlı binanın 13'üncü katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ikna çabaları yetersiz kalınca bölgeye psikolog çağrıldı. Psikoloğun uğraşları sonucu Yasin E. yaklaşık 1,5 saat sonra ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Yasin E., polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin neden intihar etmek istediniz? sorusuna, "Öleceğim" yanıtını verdi. Yasin E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



KAYSERİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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