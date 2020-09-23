Talas Belediyesi Taş Oymacılığı'nı Canlandıracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas Belediyesi Taş Oymacılığı'nı Canlandıracak

İHA

Talas Belediyesi Taş Oymacılığı'nı Canlandıracak

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Sakaltutan’ın, taş oymacılığının önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirtti ve bu mesleği yeniden canlandırmak için kurs düzenleyeceklerini söyledi.
Sakaltutanlı taş ustalarının ülkemizin önemli tarihi eserlerinde izlerinin olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, “Biz Sakaltutan’ı taş işçiliğinin, taş oymacılığının merkezi olarak biliyoruz. Geçmişte Sakaltutan’a geldiğimde birkaç yaşlımızla karşılaşmıştık. Onlara ‘nerede çalıştın hacı baba?’ diye sorduğumda birisi bana Süleymaniye Camii’nin restorasyonunda bir diğeri de Anıtkabir’in inşaatında demişti. Yani buradan önemli taş ustaları çıkmış hep. O bakımdan Sakaltutanlıların belki de genlerinde olan, çocuklarına aktardığı bir sanat bu. Bunun kaybolmasının önüne geçmeliyiz” dedi.
“TAŞ OYMACILIĞI ARANAN BİR MESLEK HALİNE GELDİ”
Bu sanatı yeniden canlandırmak için Kayseri Üniversitesi ile birlikte ‘Taş Oymacılığı’ kursu açacaklarını ifade eden Başkan Yalçın, bu konuda da Sakultutanlı ustalardan destek alacaklarını belirterek, “Zincidere’de eskiden yetimhane olarak kullanılmış bir bina var. Orada bu kursu açmak istiyoruz. Bu kursa her hangi bir tahsil icap etmiyor. İstanbul’dan bize gelen mimarlar, Tarihi Eserleri Koruma Kurulu’ndaki üyeler ve hatta üniversite mimarlık hocaları bize ‘Mustafa Bey, biz her şeyi buluyoruz üç şeyi bulamıyoruz. Birincisi taş mimari onarım ustası bulamıyoruz. İkincisi eski ahşap kapıları onaracak usta bulamıyoruz, üçüncü olarak da ferforje dediğimiz demircilik işlerinin tadilatını yapacak usta bulamıyoruz. Siz bunun kursunu açar mısınız?’ dediler biz de ‘tamam’ dedik. Sizden hem talebe olarak hem öğretmen olarak hem de usta olarak yardım istiyoruz. Böylelikle Sakaltutanın bu özelliğini yeni nesillere aktarmış olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Tok: "Şehrimiz için mücadele edeceğiz, şehrimiz için çalışacağız"
YEREL HABERLER Başkan Tok: "Şehrimiz için mücadele edeceğiz, ...
Vali Günaydın: "15 günlük gayret ve destek vakaların durmasına neden oldu" Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç maske denetiminde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Hepimize düşen görev, kararlılık ve hassasiyetle gerekmedikçe evden çıkmayacağız, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyacağız" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Toplu ulaşım araçlarında 15 gün daha ayakta yolcu alınmayacak"
YEREL HABERLER Vali Günaydın: "15 günlük gayret ve destek vakaların ...
Kayseri Valisi Günaydın: Vaka sayılarını şimdilik durdurduk
YEREL HABERLER Kayseri Valisi Günaydın: Vaka sayılarını şimdilik ...
Develi Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Develi Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor
Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü 10 yaşında
YEREL HABERLER Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü 10 yaşında
Zanaatın peşinde 60 yıl
YEREL HABERLER Zanaatın peşinde 60 yıl
Gezerken yakalanan koronavirüs temaslısı, yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Gezerken yakalanan koronavirüs temaslısı, yurda ...
Yahyalı’da Online Bilgi Yarışmasının Ödülleri Dağıtıldı
YEREL HABERLER Yahyalı’da Online Bilgi Yarışmasının Ödülleri ...
Başkan Dr. Palancıoğlu, "Keykubat Mahallesi adeta yenileniyor"
YEREL HABERLER Başkan Dr. Palancıoğlu, "Keykubat Mahallesi adeta ...
Talas'ta 10 iş yeri daha açıldı
YEREL HABERLER Talas'ta 10 iş yeri daha açıldı
Karantina ihlali yapan şahıs meydanda gezerken yakalandı
YEREL HABERLER Karantina ihlali yapan şahıs meydanda gezerken ...
Yasak malzemelerle balık avlayan 27 kişi hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Yasak malzemelerle balık avlayan 27 kişi hakkında ...
Sivas ve Develi'den Başkan Akay'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Sivas ve Develi'den Başkan Akay'a hayırlı olsun ...
Sivas ve Develi'den Başkan Akay'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Sivas ve Develi'den Başkan Akay'a hayırlı olsun ...
Parke çalışmaları Hoşça Mahallesi’nde devam ediyor
YEREL HABERLER Parke çalışmaları Hoşça Mahallesi’nde devam ediyor
Başkan Dr. Palancıoğlu, semt pazar yerlerinde korona virüs önlemlerine bizzat iştirak ediyor
YEREL HABERLER Başkan Dr. Palancıoğlu, semt pazar yerlerinde korona ...
Reina katliamı sonrası Kayseri'de tutuklanan Doğu Türkistanlı sanık beraat etti
YEREL HABERLER Reina katliamı sonrası Kayseri'de tutuklanan Doğu ...
El-Nusra sanığı 5 amca çocuğuna 6'şar yıl 3'er ay hapis
YEREL HABERLER El-Nusra sanığı 5 amca çocuğuna 6'şar yıl 3'er ay ...
Kayseri Şeker'de ilk ateş yandı Başkan Akay, "İnşallah ocaklarımız ilelebet tüter"
YEREL HABERLER Kayseri Şeker'de ilk ateş yandı Başkan Akay, ...
TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
'Destek sağlanırsa pendemiden en kısa zamanda kurtuluruz'
YEREL HABERLER 'Destek sağlanırsa pendemiden en kısa zamanda ...
Başkan Dr. Palancıoğlu; Murat Eskici’ye yeni görevinde başarılar diledi
YEREL HABERLER Başkan Dr. Palancıoğlu; Murat Eskici’ye yeni ...
Yeşilhisar’da pekmez yapımı başladı
YEREL HABERLER Yeşilhisar’da pekmez yapımı başladı
Yamaç paraşütü yaparken yükseklik korkusunu böyle yendi Gökyüzünde Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi topladı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü yaparken yükseklik korkusunu böyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X